iPhone 17 Pro отримає нову прямокутну панель камери з унікальним розташуванням: що відомо про новинку

iPhone 17 Pro наступного покоління від Apple матиме три задні камери, розташовані у звичній трикутній формі, але камери будуть розміщені в абсолютно новій прямокутній панелі камери із закругленими кутами. Про це повідомляє Mac Rumors посилаючись на YouTube-канал Front Page Tech, пише УНН.

Деталі

У відео, ведучий Front Page Tech Джон Проссер сказав, що панель камери буде значно більшою, ніж показували багато попередніх концепцій, що циркулюють в Інтернеті. Лінзи камери розташовані зліва від панелі, а світлодіодний спалах, задній мікрофон і сканер LiDAR розташовані вертикально з правого боку.

Проссер сказав, що iPhone 17 Pro має двоколірне покриття, причому панель камери здається темнішою, ніж решта задньої панелі.

Незрозуміло, чи ця передбачувана зміна дизайну має якісь переваги, чи вона призначена виключно для естетики.

Перероблений масив камер, імовірно, пошириться на iPhone 17 Pro Max, але Проссер цього не підтвердив. Подейкують, ультратонкий "iPhone 17 Air" також має панель задньої камери , але лише з однією камерою. Незрозуміло, чи пошириться панель камери на найбюджетнішу модель iPhone 17, але це здається ймовірним для узгодженості.

Pixel 9 і Pixel 9 Pro від Google також мають панель задньої камери, але лінзи розташовані горизонтально, а не трикутно.

Доповнення

Проссер був відомим технічним ютубером уже більше десяти років. Як і більшість джерел, він має змішаний послужний список з чутками Apple, з деякими хітами та деякими промахами. У 2020 році він був першим джерелом, яке оприлюднило дизайн AirTag за багато місяців до його оголошення. Він також поділився багатьма точними деталями про iPad mini 6 за кілька місяців до анонсу цього пристрою. З іншого боку, він та інші помилялися щодо пласких країв Apple Watch Series 7, хоча, можливо, Apple тестувала такий дизайн.

Проссер нещодавно заявив, що iOS 19 представить оновлену програму Камера з дизайном, схожим на visionOS, включаючи напівпрозорі меню та кнопки.

Очікується, що Apple анонсує серію iPhone 17 у вересні, і до цього, ймовірно, з’являться додаткові чутки, пов’язані з дизайном.

Apple повернулася до реклами на X після понад року бойкоту