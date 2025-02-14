iPhone 17 Pro получит новую прямоугольную панель камеры с уникальным расположением: что известно о новинке

iPhone 17 Pro следующего поколения от Apple будет иметь три задние камеры, расположенные в привычной треугольной форме, но камеры будут размещены в совершенно новой прямоугольной панели камеры с закругленными углами. Об этом сообщает Mac Rumors ссылаясь на YouTube-канал Front Page Tech, пишет УНН.

Детали

В видео, ведущий Front Page Tech Джон Проссер сказал, что панель камеры будет значительно больше, чем показывали многие предыдущие концепции, циркулирующие в Интернете. Линзы камеры расположены слева от панели, а светодиодная вспышка, задний микрофон и сканер LiDAR расположены вертикально с правой стороны.

Проссер сказал, что iPhone 17 Pro имеет двухцветное покрытие, причем панель камеры кажется темнее, чем остальная задняя панель.

Непонятно, имеет ли это предполагаемое изменение дизайна какие-то преимущества или оно предназначено исключительно для эстетики.

Переработанный массив камер, вероятно, распространится на iPhone 17 Pro Max, но Проссер этого не подтвердил. Поговаривают, ультратонкий «iPhone 17 Air» также имеет панель задней камеры, но только с одной камерой. Непонятно, распространится ли панель камеры на самую бюджетную модель iPhone 17, но это кажется вероятным для согласованности.

Pixel 9 и Pixel 9 Pro от Google также имеют панель задней камеры, но линзы расположены горизонтально, а не треугольно.

Дополнение

Проссер был известным техническим ютубером уже более десяти лет. Как и большинство источников, он имеет смешанный послужной список со слухами Apple, с некоторыми хитами и некоторыми промахами. В 2020 году он был первым источником, который обнародовал дизайн AirTag за много месяцев до его объявления. Он также поделился многими точными деталями об iPad mini 6 за несколько месяцев до анонса этого устройства. С другой стороны, он и другие ошибались относительно плоских краев Apple Watch Series 7, хотя, возможно, Apple тестировала такой дизайн.

Проссер недавно заявил, что iOS 19 представит обновленное приложение Камера с дизайном, похожим на visionOS, включая полупрозрачные меню и кнопки.

Ожидается, что Apple анонсирует серию iPhone 17 в сентябре, и до этого, вероятно, появятся дополнительные слухи, связанные с дизайном.

Apple вернулась к рекламе на X после более года бойкота