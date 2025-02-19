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Apple анонсировала новый iPhone 16e: что известно о "бюджетном" флагмане

Apple анонсировала новый iPhone 16e: что известно о "бюджетном" флагмане

Киев  •  УНН

 • 8962 просмотра

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Apple представила новый iPhone 16e с процессором A18 и 48-мегапиксельной камерой. Новинка получила поддержку Apple Intelligence и расширенные спутниковые функции, продажи стартуют 28 февраля.

Компания Apple анонсировала новую модель iPhone 16e, которая дополнит линейку iPhone 16. Новинка получила флагманский процессор A18, поддержку Apple Intelligence, мощную 48-мегапиксельную камеру и передовые спутниковые функции. Об этом говорится в пресс-релизе компании, пишет УНН.

Детали 

19 февраля Apple анонсировала iPhone 16e, что станет новым дополнение к линейке iPhone 16. В частности, как обещает компания эта линейка  предлагает мощные возможности по более доступной цене.

Ключевые особенности iPhone 16e:

- Процессор A18 и модем Apple C1 - скорость работы и революционный уровень автономности.

- Apple Intelligence - персональная система искусственного интеллекта, которая предоставляет полезные и актуальные интеллектуальные данные.

- 48-мегапиксельная камера Fusion - качественные фото и видео с 2-кратным телеобъективом.

- Спутниковые функции - Emergency SOS, Roadside Assistance, Find My и Messages даже без Wi-Fi и сотовой связи.

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iPhone 16e будет доступен в двух цветах - черном и белом. Предварительные заказы стартуют 21 февраля, а продажи - 28 февраля.

"iPhone 16e имеет все функции, которые так нравятся нашим пользователям в линейке iPhone 16, включая революционное время автономной работы, высокую производительность благодаря чипу A18 последнего поколения, инновационную систему камер 2-в-1 и Apple Intelligence", - сказал Кайанн Дранс, вице-президент Apple по всемирному маркетингу продуктов iPhone.

"Мы очень рады, что iPhone 16e завершит линейку как мощный и более доступный вариант, который позволит сделать опыт использования iPhone еще более доступным".

Напомним

Как сообщил Mac Rumors ссылаясь на YouTube-канал Front Page Tech iPhone 17 Pro следующего поколения от Apple будет иметь три задние камеры, расположенные в привычной треугольной форме, но камеры будут размещены в совершенно новой прямоугольной панели камеры с закругленными углами.

Алина Волянская

Алина Волянская

Технологии
kitaiКитай
apple-incApple Inc.

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