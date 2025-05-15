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Яблуко впало не під те дерево: Трамп хоче, аби Apple припинила виробництво iPhone в Індії

Київ • УНН

 • 1036 перегляди

Дональд Трамп висловив невдоволення планами Apple щодо розширення виробництва в Індії. Він закликав компанію збільшити інвестиції та виробництво на території Сполучених Штатів.

Яблуко впало не під те дерево: Трамп хоче, аби Apple припинила виробництво iPhone в Індії

Президент США Дональд Трамп заявив генеральному директору Apple Тіму Куку, що він не хоче, аби компанія переносила виробництво iPhone до Індії. Про це повідомляє Theverge пише УНН.

Деталі

Згідно із інформацією видання, під час візиту до Катару Дональд Трамп поділився подробицями нещодавньої розмови з генеральним директором Apple Тімом Куком.

У мене вчора виникли невеликі проблеми з Тімом Куком. Ви приїжджаєте з 500 мільярдами доларів, але тепер я чую, що ви будуєте по всій Індії… Ми не зацікавлені в тому, щоб ви будували в Індії

- заявив Трамп.

Після цієї зустрічі колишній президент США повідомив, що компанія Apple нібито планує "збільшити своє виробництво" на території Сполучених Штатів.

Нагадаємо

Ще у лютому Apple пообіцяла інвестувати 500 мільярдів доларів у американську економіку впродовж чотирьох років.

Втім, реальне перенесення виробництва iPhone у США, як зазначає видання, виглядає малоймовірним через нестачу кваліфікованої робочої сили, відсутність розвиненої мережі постачальників і необхідної інфраструктури.

Водночас останні роки Apple активно розширює виробництво в Індії, намагаючись зменшити залежність від Китаю на тлі геополітичної напруги між Вашингтоном і Пекіном.

Після заяв Трампа щодо нових мит, The Financial Times у квітні повідомила, що компанія має намір до кінця 2026 року повністю перевести виробництво iPhone для американського ринку до Індії.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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