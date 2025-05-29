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Apple випустить iOS 26 та macOS 26 у рамках ребрендингу та редизайну програмного забезпечення

Київ • УНН

 • 1118 перегляди

Apple планує змінити назви операційних систем, випустивши iOS 26 та macOS 26. Нові назви відповідатимуть року випуску, як у Samsung та Microsoft.

Apple випустить iOS 26 та macOS 26 у рамках ребрендингу та редизайну програмного забезпечення

Компанія Apple планує наймасштабнішу зміну назв своїх операційних систем, що є частиною редизайну програмного забезпечення, яка поширюється на всі її пристрої. Очікується презентація випустить iOS 26 та macOS 26, пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

За словами людей, обізнаних з цим питанням, наступні операційні системи Apple будуть ідентифікуватися за роком випуску, а не за номером версії. Це означає, що поточна iOS 18 поступиться місцем iOS 26. Інші оновлення будуть відомі як iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 та visionOS 26  

– розповіли джерела видання.

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Apple реалізовує ці зміни, щоб забезпечити узгодженість свого брендингу та відмовитися від підходу, який може заплутати клієнтів і розробників. Сучасні операційні системи, включаючи iOS 18, watchOS 12, macOS 15 та visionOS 2, використовують різні номери, оскільки їхні початкові версії дебютували не одночасно.

Речник компанії Apple з Купертіно, Каліфорнія, відмовився від коментарів.

Технологічний гігант оголосить про зміни на Всесвітній конференції розробників 9 червня. Брендування супроводжуватиме нові користувацькі інтерфейси в усіх операційних системах. Це спроба забезпечити більш цілісний досвід під час зміни пристроїв користувачами. Новий вигляд, який отримав внутрішню назву Solarium, включатиме tvOS, watchOS та частини visionOS.

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Остання стратегія неймінгу ПЗ та гаджетів нагадує підходи, що застосовуються як Samsung Electronics Co., так і Microsoft Corp.

У 2020 році Samsung перейменувала свою флагманську лінійку телефонів Galaxy S, пов'язавши назву з роком випуску, перейшовши до Galaxy S20. Попередником цього пристрою, який дебютував у 2019 році, був Galaxy S10, що представляв 10-е покоління.

У 1995 році Microsoft перейшла до найменування основних операційних систем на честь року їх випуску, випустивши Windows 95, а потім Windows 98 та Windows 2000.

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Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп пригрозив Apple спецмитом в обсязі 25%, якщо компанія не перенесе все виробництво iPhone до США. Apple тим часом розширює виробництво в Індії, зменшуючи залежність від Китаю.

Лілія Набока

Лілія Набока

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