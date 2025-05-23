Трамп погрожує Apple податками, якщо iPhone вироблятимуть не в США
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що Apple має виробляти iPhone в США, інакше компанія сплачуватиме мито у 25%. Apple розширює виробництво в Індії, зменшуючи залежність від Китаю.
Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що Apple доведеться сплачувати 25% мито, якщо телефони, що продаються в країні, не виробляються на її території. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Акції Apple впали на 2,5% на премаркеті після попередження Трампа, що потягнуло за собою вниз ф'ючерси на фондові індекси США.
Я давно повідомив Тіма Кука з Apple, що очікую, що їхні iPhone, які продаватимуться у Сполучених Штатах Америки, будуть виготовлені та зібрані у Сполучених Штатах, а не в Індії чи деінде. Якщо це не так, Apple повинна сплатити США тариф у розмірі щонайменше 25%
Незрозуміло, чи може Трамп запровадити мито на окрему компанію. Apple поки не відповіла на запит Reuters про коментар.
Доповнення
Як повідомляло агентство Reuters минулого місяця, Apple позиціонує Індію як альтернативну виробничу базу на тлі підвищення Трампом мит на товари з Китаю, які викликали занепокоєння щодо ланцюга постачань та побоювання щодо зростання цін на iPhone.
Яблуко впало не під те дерево: Трамп хоче, аби Apple припинила виробництво iPhone в Індії15.05.25, 20:46 • 3529 переглядiв
Виробник iPhone заявив, що більшість його смартфонів, проданих у Сполучених Штатах, будуть вироблені в Індії у червневому кварталі.
Нагадаємо
Ще у лютому Apple пообіцяла інвестувати 500 мільярдів доларів у американську економіку впродовж чотирьох років.
Втім, реальне перенесення виробництва iPhone у США, як зазначає видання, виглядає малоймовірним через нестачу кваліфікованої робочої сили, відсутність розвиненої мережі постачальників і необхідної інфраструктури.
Водночас останні роки Apple активно розширює виробництво в Індії, намагаючись зменшити залежність від Китаю на тлі геополітичної напруги між Вашингтоном і Пекіном.