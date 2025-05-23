Трамп угрожает Apple пошлиной в 25%, если iPhone не будут производить в США
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что Apple должна производить iPhone в США, иначе компания будет платить пошлину в 25%. Apple расширяет производство в Индии, уменьшая зависимость от Китая.
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Apple придется платить 25% пошлину, если телефоны, продаваемые в стране, не производятся на ее территории. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Акции Apple упали на 2,5% на премаркете после предупреждения Трампа, что потянуло за собой вниз фьючерсы на фондовые индексы США.
Я давно сообщил Тиму Куку из Apple, что ожидаю, что их iPhone, которые будут продаваться в Соединенных Штатах Америки, будут изготовлены и собраны в Соединенных Штатах, а не в Индии или где-либо еще. Если это не так, Apple должна уплатить США тариф в размере не менее 25%
Непонятно, может ли Трамп ввести пошлину на отдельную компанию. Apple пока не ответила на запрос Reuters о комментарии.
Дополнение
Как сообщало агентство Reuters в прошлом месяце, Apple позиционирует Индию как альтернативную производственную базу на фоне повышения Трампом пошлин на товары из Китая, которые вызвали обеспокоенность по поводу цепи поставок и опасения по поводу роста цен на iPhone.
Яблоко упало не под то дерево: Трамп хочет, чтобы Apple прекратила производство iPhone в Индии15.05.25, 20:46 • 3529 просмотров
Производитель iPhone заявил, что большинство его смартфонов, проданных в Соединенных Штатах, будут произведены в Индии в июньском квартале.
Напомним
Еще в феврале Apple пообещала инвестировать 500 миллиардов долларов в американскую экономику в течение четырех лет.
Впрочем, реальный перенос производства iPhone в США, как отмечает издание, выглядит маловероятным из-за нехватки квалифицированной рабочей силы, отсутствия развитой сети поставщиков и необходимой инфраструктуры.
В то же время последние годы Apple активно расширяет производство в Индии, пытаясь уменьшить зависимость от Китая на фоне геополитической напряженности между Вашингтоном и Пекином.