Трамп угрожает Apple пошлиной в 25%, если iPhone не будут производить в США

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Apple придется платить 25% пошлину, если телефоны, продаваемые в стране, не производятся на ее территории. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Акции Apple упали на 2,5% на премаркете после предупреждения Трампа, что потянуло за собой вниз фьючерсы на фондовые индексы США.

Я давно сообщил Тиму Куку из Apple, что ожидаю, что их iPhone, которые будут продаваться в Соединенных Штатах Америки, будут изготовлены и собраны в Соединенных Штатах, а не в Индии или где-либо еще. Если это не так, Apple должна уплатить США тариф в размере не менее 25%