ChatGPT частично недоступен: OpenAI столкнулся с перебоями в работе

Пользователи инструмента искусственного интеллекта ChatGPT сообщили о сбоях во вторник утром. В течение первой половины дня сообщалось о росте проблем с использованием программного обеспечения во всем мире.

Передает УНН со ссылкой на The Economic Times.

Детали

ChatGPT от OpenAI переживает масштабный сбой, затрагивающий тысячи пользователей по всему миру, которые не могут получить доступ к чат-боту или генерировать изображения.

Перебои влияют как на мобильное приложение, так и на браузерную версию ИИ-помощника. Сервис изображений Sora также иногда недоступен или труднодоступен.

OpenAI признал наличие проблем, и сейчас ведутся работы по восстановлению.

Напомним

УНН передавал, что в середине мая, по всему миру происходил масштабный сбой в работе чатбота ChatGPT.

Apple сосредоточится на обновлениях ПО, но есть вопросы к разработке ИИ, тарифам и переносу производства. Возможен редизайн интерфейса и смена названий ОС.

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