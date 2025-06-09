Для обучения ИИ использовали сценарии более 130 тысяч фильмов и сериалов без согласия авторов

В новом отчете Британского института кино (BFI) говорится о том, что модели искусственного интеллекта были обучены на основе сценариев более 130 тысяч фильмов и телепрограмм без согласия авторов. Это создает серьезную угрозу для творческой индустрии и ставит под сомнение будущее интеллектуальной собственности в эпоху ИИ, пишет Deadline, передает УНН.

Детали

Согласно обнародованному сегодня исследованию BFI, генеративные модели искусственного интеллекта были обучены на материалах из сценариев более 130 тысяч кино- и телевизионных проектов. Авторы отчета предупреждают, что это "представляет угрозу фундаментальной экономике экранного сектора".

Документ под названием "Искусственный интеллект в секторе экранов: перспективы и пути развития" акцентирует внимание на глубоком конфликте между правами создателей и возможностями новых технологий. Центральным вопросом считается авторское право, которое отчет называет "доминирующей проблемой вокруг искусственного интеллекта сегодня".

BFI утверждает, что многочисленные ИИ-модели "были обучены на защищенных авторским правом материалах без разрешения правообладателей и без какой-либо компенсации авторам".

По мере того, как генеративные модели изучают структуру и язык сторителлинга - из текста, изображений и видео - они способны воспроизводить подобные структуры и создавать новый контент по значительно более низкой стоимости, чем оригинальные работы - отмечается в отчете.

Хотя такие инструменты могут поддерживать создателей, они также создают прямую конкуренцию, обучаясь на тех же материалах, которые создали профессиональные авторы.

Существующая модель обучения генеративных моделей искусственного интеллекта подрывает способность экранной индустрии генерировать стоимость через создание и коммерциализацию новой интеллектуальной собственности - предостерегает BFI.

На фоне этих вызовов британский парламент рассматривает законодательную инициативу, которая позволит авторам отказываться от использования их произведений для обучения ИИ. Однако эта инициатива уже вызвала немало критики. Генеральный директор Sky Дана Стронг заявила на конференции Deloitte, что "некоторые последствия отказа невозможно контролировать".

В отчете также говорится об амбивалентности настроений в отрасли: одновременно звучит как энтузиазм, так и беспокойство по поводу ИИ. Приводится пример - в фильме "Бруталист", получившем "Оскар", с помощью искусственного интеллекта усовершенствовали произношение венгерских реплик. Но часто такие технологии используются незаметно - за кулисами.

ИИ пользуется почти половина топ-менеджеров США в сфере медиа

По результатам опросов, в 2023 году ИИ уже применяли 17% британских продюсеров, а еще 40% планировали это сделать. Данные 2024 года показывают, что половина американских топ-менеджеров в сфере медиа и 40% французских кинопрофессионалов также обращаются к генеративному ИИ. BFI также сообщает, что примерно 8% заявителей на государственное финансирование указывали на использование искусственного интеллекта при подаче проектов.

Хотя нынешние ИИ-системы еще не идеальны, в отчете подчеркивается, что они становятся "все более пригодными к творческим задачам".

Ставки высоки. Без четкого стратегического подхода британский экранный сектор может отстать от глобальных конкурентов и новых студий, которые активно внедряют ИИ. Будущее отрасли зависит от того, насколько эффективно мы сможем совместить инновации с защитой прав создателей - пишет Риши Коупленд, директор по исследованиям BFI, в предисловии.

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