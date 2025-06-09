Для обучения ИИ использовали сценарии более 130 тысяч фильмов и сериалов без согласия авторов

$41.400.07
47.270.10
ukenru
"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов
08:00 • 30177 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

07:12 • 36332 просмотра

Неделя новой эмоциональной эпохи: астрологический прогноз на 9-15 июня

06:55 • 25092 просмотра

Генштаб подтвердил поражение самолетов на аэродроме "Саваслейка" в рф: вероятно, МиГ-31 и Су-30/34

06:30 • 30970 просмотра

Генштаб подтвердил поражение объекта российского ВПК в чебоксарах, где изготавливали антенны для "шахедов"

Эксклюзив
05:45 • 68588 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога

8 июня, 14:44 • 55140 просмотра

США передали 20 тыс. "противошахедных" ракет, предназначенных Украине, на Ближний Восток - Зеленский

7 июня, 15:01 • 110416 просмотра

Обмен телами погибшими между рф и Украиной должен начаться на следующей неделе

7 июня, 14:43 • 146018 просмотра

Канада продлила беспошлинный импорт украинских товаров до июня 2026 года

7 июня, 13:51 • 90176 просмотра

Первое за 28 лет "золото" Украины: гимнастка Онофрийчук одержала победу на Евро в личном многоборье

7 июня, 12:58 • 106254 просмотра

Не соответствуют действительности и договоренностям: в Украине опровергли заявления рф относительно ситуации с обменом пленных и репатриации тел

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
6.3м/с
43%
750мм
Популярные новости

В Польше могут пересмотреть результаты президентских выборов из-за подозрений в фальсификациях

9 июня, 01:18 • 53741 просмотра

В Чебоксарах взрывы, в аэропортах рф ограничения: в россии заявили об атаке украинских БпЛА

9 июня, 01:50 • 33171 просмотра

В Ровно сообщили о взрывах на фоне ракетной опасности

06:13 • 43065 просмотра

ЕС может проголосовать новые санкции против рф 20 июня при условии координации с США - Politico

08:28 • 20979 просмотра

Спецоперация "Паутина": НАТО учится, как "креативность" Украины меняет ситуацию на поле боя - AFP

09:23 • 24057 просмотра
публикации

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

09:47 • 14558 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

08:00 • 30178 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога
Эксклюзив

05:45 • 68589 просмотра

Сегодня состоится церемония вручения премии "Тони": кто может получить награду

8 июня, 08:18 • 67379 просмотра

День Святой Троицы: дата, традиции и запреты

7 июня, 05:00 • 221633 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Кирилл Буданов

Олег Синегубов

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Донецкая область

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Том Фелтон отмахнулся от критики взглядов Роулинг: реакция фанатов неоднозначна

09:31 • 10825 просмотра

"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025

08:01 • 12706 просмотра

Неделя новой эмоциональной эпохи: астрологический прогноз на 9-15 июня

07:12 • 36332 просмотра

Сериал "Этуаль" от Prime Video закрывают после одного сезона

7 июня, 11:27 • 97543 просмотра

Меган Маркл и принц Гарри насладились поездкой в Диснейленд с детьми

7 июня, 10:33 • 120455 просмотра
Актуальное

Ту-95

MIM-104 Patriot

Беспилотный летательный аппарат

Ми-24

Ил-78

Для обучения ИИ использовали сценарии более 130 тысяч фильмов и сериалов без согласия авторов

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Модели искусственного интеллекта тренировались на сценариях фильмов и телешоу без разрешения, что ставит под угрозу экономику экранной индустрии. Британский парламент рассматривает защиту авторских прав.

Для обучения ИИ использовали сценарии более 130 тысяч фильмов и сериалов без согласия авторов

В новом отчете Британского института кино (BFI) говорится о том, что модели искусственного интеллекта были обучены на основе сценариев более 130 тысяч фильмов и телепрограмм без согласия авторов. Это создает серьезную угрозу для творческой индустрии и ставит под сомнение будущее интеллектуальной собственности в эпоху ИИ, пишет Deadline, передает УНН.

Детали

Согласно обнародованному сегодня исследованию BFI, генеративные модели искусственного интеллекта были обучены на материалах из сценариев более 130 тысяч кино- и телевизионных проектов. Авторы отчета предупреждают, что это "представляет угрозу фундаментальной экономике экранного сектора".

Документ под названием "Искусственный интеллект в секторе экранов: перспективы и пути развития" акцентирует внимание на глубоком конфликте между правами создателей и возможностями новых технологий. Центральным вопросом считается авторское право, которое отчет называет "доминирующей проблемой вокруг искусственного интеллекта сегодня".

BFI утверждает, что многочисленные ИИ-модели "были обучены на защищенных авторским правом материалах без разрешения правообладателей и без какой-либо компенсации авторам".

По мере того, как генеративные модели изучают структуру и язык сторителлинга - из текста, изображений и видео - они способны воспроизводить подобные структуры и создавать новый контент по значительно более низкой стоимости, чем оригинальные работы

 - отмечается в отчете.

 Хотя такие инструменты могут поддерживать создателей, они также создают прямую конкуренцию, обучаясь на тех же материалах, которые создали профессиональные авторы.

Существующая модель обучения генеративных моделей искусственного интеллекта подрывает способность экранной индустрии генерировать стоимость через создание и коммерциализацию новой интеллектуальной собственности

- предостерегает BFI.

На фоне этих вызовов британский парламент рассматривает законодательную инициативу, которая позволит авторам отказываться от использования их произведений для обучения ИИ. Однако эта инициатива уже вызвала немало критики. Генеральный директор Sky Дана Стронг заявила на конференции Deloitte, что "некоторые последствия отказа невозможно контролировать".

В отчете также говорится об амбивалентности настроений в отрасли: одновременно звучит как энтузиазм, так и беспокойство по поводу ИИ. Приводится пример - в фильме "Бруталист", получившем "Оскар", с помощью искусственного интеллекта усовершенствовали произношение венгерских реплик. Но часто такие технологии используются незаметно - за кулисами.

ИИ пользуется почти половина топ-менеджеров США в сфере медиа

По результатам опросов, в 2023 году ИИ уже применяли 17% британских продюсеров, а еще 40% планировали это сделать. Данные 2024 года показывают, что половина американских топ-менеджеров в сфере медиа и 40% французских кинопрофессионалов также обращаются к генеративному ИИ. BFI также сообщает, что примерно 8% заявителей на государственное финансирование указывали на использование искусственного интеллекта при подаче проектов.

Хотя нынешние ИИ-системы еще не идеальны, в отчете подчеркивается, что они становятся "все более пригодными к творческим задачам".

Ставки высоки. Без четкого стратегического подхода британский экранный сектор может отстать от глобальных конкурентов и новых студий, которые активно внедряют ИИ. Будущее отрасли зависит от того, насколько эффективно мы сможем совместить инновации с защитой прав создателей

 - пишет Риши Коупленд, директор по исследованиям BFI, в предисловии.

"Золотую пальмовую ветвь" в Каннах получила иранская драма о мести24.05.25, 23:46 • 5086 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

КультураНовости МираТехнологии
Франция
Соединённые Штаты
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9