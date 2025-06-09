Для навчання ШІ використали сценарії понад 130 тисяч фільмів і серіалів без згоди авторів

У новому звіті Британського інституту кіно (BFI) ідеться про те, що моделі штучного інтелекту були навчені на основі сценаріїв понад 130 тисяч фільмів і телепрограм без згоди авторів. Це створює серйозну загрозу для творчої індустрії та ставить під сумнів майбутнє інтелектуальної власності в епоху ШІ, пише Deadline, передає УНН.

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Згідно з оприлюдненим сьогодні дослідженням BFI, генеративні моделі штучного інтелекту були навчені на матеріалах зі сценаріїв понад 130 тисяч кіно- та телевізійних проєктів. Автори звіту попереджають, що це "становить загрозу фундаментальній економіці екранного сектору".

Документ під назвою "Штучний інтелект у секторі екранів: перспективи та шляхи розвитку" акцентує увагу на глибокому конфлікті між правами творців і можливостями нових технологій. Центральним питанням вважається авторське право, яке звіт називає "домінуючою проблемою навколо штучного інтелекту сьогодні".

BFI стверджує, що численні ШІ-моделі "були навчені на захищених авторським правом матеріалах без дозволу правовласників і без жодної компенсації авторам".

У міру того, як генеративні моделі вивчають структуру та мову сторітелінгу - з тексту, зображень і відео - вони здатні відтворювати подібні структури та створювати новий контент за значно нижчою вартістю, ніж оригінальні роботи - зазначається у звіті.

Хоча такі інструменти можуть підтримувати творців, вони також створюють пряму конкуренцію, навчаючись на тих самих матеріалах, що створили професійні автори.

Існуюча модель навчання генеративних моделей штучного інтелекту підриває здатність екранної індустрії генерувати вартість через створення та комерціалізацію нової інтелектуальної власності - застерігає BFI.

На тлі цих викликів британський парламент розглядає законодавчу ініціативу, яка дозволить авторам відмовлятися від використання їхніх творів для навчання ШІ. Проте ця ініціатива вже викликала чимало критики. Генеральна директорка Sky Дана Стронг заявила на конференції Deloitte, що "деякі наслідки відмови неможливо контролювати".

У звіті також йдеться про амбівалентність настроїв у галузі: одночасно звучить як ентузіазм, так і занепокоєння щодо ШІ. Наводиться приклад - у фільмі "Бруталіст", що здобув "Оскар", з допомогою штучного інтелекту вдосконалили вимову угорських реплік. Але часто такі технології використовуються непомітно - за лаштунками.

ШІ користується майже половина топменеджерів США у сфері медіа

За результатами опитувань, у 2023 році ШІ вже застосовували 17% британських продюсерів, а ще 40% планували це зробити. Дані 2024 року показують, що половина американських топменеджерів у сфері медіа та 40% французьких кінопрофесіоналів також звертаються до генеративного ШІ. BFI також повідомляє, що приблизно 8% заявників на державне фінансування вказували на використання штучного інтелекту при поданні проєктів.

Хоча нинішні ШІ-системи ще не ідеальні, у звіті підкреслюється, що вони стають "все більш придатними до творчих завдань".

Ставки високі. Без чіткого стратегічного підходу британський екранний сектор може відстати від глобальних конкурентів та нових студій, які активно впроваджують ШІ. Майбутнє галузі залежить від того, наскільки ефективно ми зможемо поєднати інновації з захистом прав творців - пише Ріші Коупленд, директор з досліджень BFI, у передмові.

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