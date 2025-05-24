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"Золоту пальмову гілку" в Каннах отримала іранська драма про помсту

Київ • УНН

 • 526 перегляди

Іранський режисер-дисидент Джафар Панахі отримав «Золоту пальмову гілку» за трилер «Це був лише нещасний випадок». Режисер закликав до свободи в країні та об'єднання зусиль.

"Золоту пальмову гілку" в Каннах отримала іранська драма про помсту

На Каннському кінофестивалі "Золоту пальмову гілку" отримав іранський режисер-дисидент Джафар Панахі за трилер "Це був лише нещасний випадок". Про це інформує Associated Press (АР), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що нагороду Джафару Панахі вручила акторка Кейт Бланшетт. На сцені Панахі сказав, що найважливіше для нього - це свобода в його країні та закликав "об’єднаємо зусилля".

Ніхто не повинен наважуватися вказувати нам, який одяг нам носити, що нам робити, а чого ні. Кіно – це суспільство. Ніхто не має права вказувати нам, що нам слід робити, а що – ні

- сказав режисер.

За даними АР, режисер три роки тому посадили до в’язниці в Ірані, після чого він оголосив голодування. Протягом останніх 15 років він знімав фільми потайки у себе вдома, зокрема стрічку "Це не фільм", зняту у його вітальні, та "Таксі", події якої відбуваються всередині автомобіля.

Панахі заарештували у в’язниці Евін у Тегерані, коли він прийшов дізнатися про стан свого друга Расулофа, який тоді перебував у в’язниці. У 2023 році його звільнили після того, як він оголосив голодування. У 2009 році йому заборонили виїжджати з Ірану через те, що він був на похороні студента, який загинув під час протестів Зеленого руху. Панахі продовжував таємно знімати фільми в Ірані без офіційного дозволу, а його роботи нелегально перевозили на фестивалі через USB-накопичувачі. Заборону на виїзд з країни зняли у 2023 році.

У 2024 році режисер Мохаммад Расулоф виїхав з Ірану, щоб відвідати прем'єру свого фільму в Каннах і переїхати до Німеччини. Однак Панахі заявив, що життя у вигнанні не для нього. Він планував полетіти додому в Тегеран у неділю.

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