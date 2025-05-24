"Золоту пальмову гілку" в Каннах отримала іранська драма про помсту

На Каннському кінофестивалі "Золоту пальмову гілку" отримав іранський режисер-дисидент Джафар Панахі за трилер "Це був лише нещасний випадок". Про це інформує Associated Press (АР), передає УНН.

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Зазначається, що нагороду Джафару Панахі вручила акторка Кейт Бланшетт. На сцені Панахі сказав, що найважливіше для нього - це свобода в його країні та закликав "об’єднаємо зусилля".

Ніхто не повинен наважуватися вказувати нам, який одяг нам носити, що нам робити, а чого ні. Кіно – це суспільство. Ніхто не має права вказувати нам, що нам слід робити, а що – ні - сказав режисер.

За даними АР, режисер три роки тому посадили до в’язниці в Ірані, після чого він оголосив голодування. Протягом останніх 15 років він знімав фільми потайки у себе вдома, зокрема стрічку "Це не фільм", зняту у його вітальні, та "Таксі", події якої відбуваються всередині автомобіля.

Панахі заарештували у в’язниці Евін у Тегерані, коли він прийшов дізнатися про стан свого друга Расулофа, який тоді перебував у в’язниці. У 2023 році його звільнили після того, як він оголосив голодування. У 2009 році йому заборонили виїжджати з Ірану через те, що він був на похороні студента, який загинув під час протестів Зеленого руху. Панахі продовжував таємно знімати фільми в Ірані без офіційного дозволу, а його роботи нелегально перевозили на фестивалі через USB-накопичувачі. Заборону на виїзд з країни зняли у 2023 році.

У 2024 році режисер Мохаммад Расулоф виїхав з Ірану, щоб відвідати прем'єру свого фільму в Каннах і переїхати до Німеччини. Однак Панахі заявив, що життя у вигнанні не для нього. Він планував полетіти додому в Тегеран у неділю.

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