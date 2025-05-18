Анджеліна Джолі в Каннах згадала про українську письменницю Вікторію Амеліну, яку вбила рф
Київ • УНН
Анджеліна Джолі на Каннському кінофестивалі вручила нагороди Trophée Chopard та згадала про митців, що загинули, серед яких українська письменниця Вікторія Амеліна. Вона наголосила на важливості свободи для митців.
Голлівудська акторка та володарка премії "Оскар" Анджеліна Джолі з'явилась на Каннському кінофестивалі. Вона вручала нагороди "Відкриття року" (Trophée Chopard) та виступила з важливою промовою, в якій згадала про убитих митців - серед яких й українська письменниця Вікторія Амеліна, передає УНН із посиланням на Variety.
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Презентація 25-го видання Trophée Chopard відбулася під час вечері на пляжі Карлтон, яку спільно організували президент Каннського кінофестивалю Іріс Кноблох, генеральний делегат Тьєррі Фремо та співпрезидент і художній керівник Chopard Каролін Шойфеле.
Премія відзначає молоді міжнародні кінематографічні таланти, щороку вшановуючи одну акторку та одного актора з перспективною кар'єрою. Джолі вручила нагороди Марі Коломб та Фінну Беннетту.
Торік лауреатами стали Софі Вайлд та Майк Файст. Серед інших лауреатів нагороди, яка часто віщує нові майбутні перемоги, – Маріон Котійяр, Діана Крюгер, Леа Сейду, Флоренс П'ю, Джессі Баклі, Нільс Шнайдер, Джеремі Ірвін та Джо Елвін. Під час церемонії Джолі розмірковувала про змогу міжнародного кіно впливати на світ у часи глобальної нестабільності.
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Я люблю міжнародне кіно. Нас переносять в інші країни, в приватні моменти, навіть на поле бою, ми спілкуємося та співпереживаємо. Я думаю про такі фільми, як "Тінь мого батька" (дія якого відбувається під час виборчої кризи в Нігерії 1993 року), прем’єра якого відбувається тут, у Каннах. Все, що можливо зробити міжнародне кіно доступнішим, є необхідним і вітається
За її словами, "ніхто з нас не наївний".
Ми знаємо, що багатьом митцям у всьому світі бракує свободи та безпеки, щоб розповідати свої історії, і багато хто втратив життя, як-от Фатіма Хассуна, вбита в Газі, Шаден Гардуд, убитий у Судані, та Вікторія Амеліна, вбита в Україні, та багато інших надзвичайних митців, які повинні бути з нами зараз. Ми маємо борг вдячності перед усіма тими, хто ризикує своїм життям і ділиться своїми історіями та досвідом, бо вони допомогли нам навчатися та розвиватися
Раніше УНН писав, що 78-й Каннський кінофестиваль пройде з 13 по 24 травня в чарівному місті Канни, розташованому на сонячному узбережжі Французької Рив’єри. Упродовж цих днів кінематографісти, актори, представники індустрії з усього світу змагатимуться за найвищу нагороду у світі кіно – пальмову гілку.
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