Анджелина Джоли в Каннах вспомнила об украинской писательнице Виктории Амелиной, которую убила рф

Голливудская актриса и обладательница премии "Оскар" Анджелина Джоли появилась на Каннском кинофестивале. Она вручала награды "Открытие года" (Trophée Chopard) и выступила с важной речью, в которой упомянула об убитых художниках - среди которых и украинская писательница Виктория Амелина, передает УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Презентация 25-го издания Trophée Chopard состоялась во время ужина на пляже Карлтон, который совместно организовали президент Каннского кинофестиваля Ирис Кноблох, генеральный делегат Тьерри Фремо и сопрезидент и художественный руководитель Chopard Каролин Шойфеле.

Премия отмечает молодые международные кинематографические таланты, ежегодно чествуя одну актрису и одного актера с перспективной карьерой. Джоли вручила награды Мари Коломб и Финну Беннетту.

В прошлом году лауреатами стали Софи Вайлд и Майк Файст. Среди других лауреатов награды, которая часто предвещает новые будущие победы, – Марион Котийяр, Диана Крюгер, Леа Сейду, Флоренс Пью, Джесси Бакли, Нильс Шнайдер, Джереми Ирвин и Джо Элвин. Во время церемонии Джоли размышляла о возможности международного кино влиять на мир во времена глобальной нестабильности.

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Я люблю международное кино. Нас переносят в другие страны, в частные моменты, даже на поле боя, мы общаемся и сопереживаем. Я думаю о таких фильмах, как "Тень моего отца" (действие которого происходит во время избирательного кризиса в Нигерии 1993 года), премьера которого проходит здесь, в Каннах. Все, что возможно сделать международное кино доступнее, является необходимым и приветствуется - сказала Джоли звездной аудитории.

По ее словам, "никто из нас не наивен".

Мы знаем, что многим художникам во всем мире не хватает свободы и безопасности, чтобы рассказывать свои истории, и многие потеряли жизнь, как, например, Фатима Хассуна, убитая в Газе, Шаден Гардуд, убитый в Судане, и Виктория Амелина, убитая в Украине, и многие другие выдающиеся художники, которые должны быть с нами сейчас. Мы имеем долг благодарности перед всеми теми, кто рискует своей жизнью и делится своими историями и опытом, потому что они помогли нам учиться и развиваться - добавила она.

Ранее УНН писал, что 78-й Каннский кинофестиваль пройдет с 13 по 24 мая в очаровательном городе Канны, расположенном на солнечном побережье Французской Ривьеры. В течение этих дней кинематографисты, актеры, представители индустрии со всего мира будут соревноваться за высшую награду в мире кино – пальмовую ветвь.

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