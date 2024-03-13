Премия Норвежской ассоциации писателей за свободу слова: отмечены Рушди и Амелина

Премию Freedom of Expression Prize за 2023 год присудили британскому писателю Салману Рушди и погибшей украинской писательнице Виктории Амелиной, передает УНН со ссылкой на заявление Ассоциации писателей Норвегии.

"Сегодня Украина ведет борьбу не на жизнь, а на смерть, чтобы выжить как нация, за право развивать и сохранять свой собственный язык, культуру - и не в последнюю очередь за право строить общество с демократией и свободой слова. Виктория Амелина выступает - в настоящем времени - как представитель всего этого. Даже после смерти она является живым голосом для всех украинских писателей", - говорится в заявлении.

Добавим

Салман Рушди в заявлении обозначен как "икона в борьбе за свободу литературы и искусства".

"Возможно, больше, чем любой другой современный писатель, Салман Рушди справился с грандиозными религиозными, национальными, политическими и культурными нарративами, которые управляют нашей жизнью, и его всемирные романы являются блестящим свидетельством того, как смысл, который он искажает и выкручивает из этих рассказов, можно совместить с большой развлекательной ценностью...

Салман Рушди является иконой в борьбе за свободу литературы и искусства, а также в критике самого понятия "богохульство". Для Норвежской ассоциации писателей большая честь наконец, сейчас, в 30-ю годовщину этой премии, добавить Салмана Рушди в список лауреатов премии", - говорится в заявлении.

Напомним

27 июня 2023 года российская ракета поразила пиццерию Ria Lounge в Краматорске Донецкой области. Писательница Виктория Амелина умерла через четыре дня от полученных ранений и, таким образом, стала тринадцатым человеком, убитым во время нападения.