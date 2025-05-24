"Золотую пальмовую ветвь" в Каннах получила иранская драма о мести

На Каннском кинофестивале "Золотую пальмовую ветвь" получил иранский режиссер-диссидент Джафар Панахи за триллер "Это был всего лишь несчастный случай". Об этом сообщает Associated Press (АР), передает УНН.

Детали

Отмечается, что награду Джафару Панахи вручила актриса Кейт Бланшетт. На сцене Панахи сказал, что самое важное для него - это свобода в его стране и призвал "объединим усилия".

Никто не должен осмеливаться указывать нам, какую одежду нам носить, что нам делать, а чего нет. Кино – это общество. Никто не имеет права указывать нам, что нам следует делать, а что – нет - сказал режиссер.

По данным АР, режиссера три года назад посадили в тюрьму в Иране, после чего он объявил голодовку. В течение последних 15 лет он снимал фильмы тайком у себя дома, в частности ленту "Это не фильм", снятую в его гостиной, и "Такси", события которой происходят внутри автомобиля.

Панахи арестовали в тюрьме Эвин в Тегеране, когда он пришел узнать о состоянии своего друга Расулофа, который тогда находился в тюрьме. В 2023 году его освободили после того, как он объявил голодовку. В 2009 году ему запретили выезжать из Ирана из-за того, что он был на похоронах студента, погибшего во время протестов Зеленого движения. Панахи продолжал тайно снимать фильмы в Иране без официального разрешения, а его работы нелегально перевозили на фестивали через USB-накопители. Запрет на выезд из страны сняли в 2023 году.

В 2024 году режиссер Мохаммад Расулоф выехал из Ирана, чтобы посетить премьеру своего фильма в Каннах и переехать в Германию. Однако Панахи заявил, что жизнь в изгнании не для него. Он планировал полететь домой в Тегеран в воскресенье.

Напомним

Канны, где проходит всемирно известный ежегодный кинофестиваль, и части юга Франции пострадали от отключения электроэнергии, полиция расследует возможный поджог.

Анджелина Джоли в Каннах вспомнила об украинской писательнице Виктории Амелиной, которую убила рф