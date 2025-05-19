По всьому світу масштабний збій у роботі ChatGPT - Downdetector

Наразі по всьому світу відбувається масштабний збій у роботі чатбота ChatGPT. Про це пише УНН з посиланням на інформацію від онлайн платформи Downdetector.

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Прямо зараз по всьому світу масштабний збій у роботі ChatGPT – йдеться у повідомленні.

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Через декілька днів після того, як OpenAI оголосила про оновлення GPT, обіцяючи зміни в "інтелекті", генеральний директор компанії Сем Альтман визнав у Х, що віртуальний помічник став "занадто покірний", але пообіцяв, що OpenAI працюватиме над виправленнями "якомога швидше".