По всему миру масштабный сбой в работе ChatGPT - Downdetector

В настоящее время по всему миру происходит масштабный сбой в работе чатбота ChatGPT. Об этом пишет УНН со ссылкой на информацию от онлайн платформы Downdetector.

Детали

Прямо сейчас по всему миру масштабный сбой в работе ChatGPT – говорится в сообщении.

Напоминаем

Через несколько дней после того, как OpenAI объявила об обновлении GPT, обещая изменения в "интеллекте", генеральный директор компании Сэм Альтман признал в Х, что виртуальный помощник стал "слишком покорным", но пообещал, что OpenAI будет работать над исправлениями "как можно скорее".