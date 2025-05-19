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По всему миру масштабный сбой в работе ChatGPT - Downdetector

Киев • УНН

 • 728 просмотра

Сегодня в работе чат-бота ChatGPT произошел масштабный сбой. Об этом сообщает платформа Downdetector, специализирующаяся на отслеживании сбоев.

По всему миру масштабный сбой в работе ChatGPT - Downdetector

В настоящее время по всему миру происходит масштабный сбой в работе чатбота ChatGPT. Об этом пишет УНН со ссылкой на информацию от онлайн платформы Downdetector.

Детали

Прямо сейчас по всему миру масштабный сбой в работе ChatGPT

 – говорится в сообщении.

Напоминаем

Через несколько дней после того, как OpenAI объявила об обновлении GPT, обещая изменения в "интеллекте", генеральный директор компании Сэм Альтман признал в Х, что виртуальный помощник стал "слишком покорным", но пообещал, что OpenAI будет работать над исправлениями "как можно скорее".

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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