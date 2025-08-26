Google "закриває двері": з 2027 року Android блокуватиме встановлення неперевірених додатків

Відкритість Android, яка роками відрізняла його від iOS, поступово відходить у минуле. Google оголосила, що з 2027 року більшість смартфонів на Android зможуть встановлювати лише ті додатки, чиї розробники пройшли офіційну ідентифікацію. Це найбільша зміна у політиці безпеки компанії за всю історію системи. Про це повідомляє Аrs Тechnica, пише УНН.

Google готується до масштабного оновлення правил для розробників Android. Починаючи з 2027 року на сертифіковані пристрої Android можна буде встановлювати лише ті додатки, автори яких пройшли обов’язкову верифікацію. Для користувачів це означатиме фактичне блокування програм із неперевірених джерел.

У компанії пояснюють нововведення турботою про безпеку. За їхніми даними, програми, завантажені поза Google Play, у 50 разів частіше містять шкідливе програмне забезпечення.

Це ні чим не відрізняється від перевірки документів в аеропорту – кажуть у Google.

Також у компанії наголошують, що нова система унеможливить поширення анонімних і потенційно небезпечних додатків.

Суть змін полягає не у контролі контенту, а в перевірці особистості розробників. Вони мають зареєструватися в новій консолі Android, підтвердити документи та закріпити за собою пакет і ключі підпису програм. Без цього їхні додатки просто не запускатимуться на більшості смартфонів.

Пілотне тестування системи почнеться у жовтні цього року. У березні 2026 року консоллю зможуть скористатися всі розробники, а вже у вересні 2026-го перевірка стане обов’язковою у Бразилії, Індонезії, Сінгапурі та Таїланді. Повний запуск у світі заплановано на 2027 рік.

Зміни відбуваються на тлі антимонопольного тиску на Google. Після поразки у судовій справі проти Epic Games компанія зобов’язана відкрити Android для сторонніх магазинів додатків. Проте нова система верифікації може зберегти контроль Google над екосистемою: додатки з альтернативних джерел без "білої мітки" працювати не зможуть.

Аналітики називають нововведення двозначним. З одного боку, воно різко знизить ризики зараження смартфонів, з іншого - поставить під контроль Google практично кожного розробника. Вимоги наразі виглядають мінімальними, але немає гарантії, що у майбутньому компанія не посилить їх.

