Ексклюзив
12:42 • 1060 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
10:16 • 25143 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
11:34 • 14268 перегляди
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський
Ексклюзив
11:32 • 23245 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:23 • 15267 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 88784 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 48916 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 50890 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 171521 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 94303 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Google "закриває двері": з 2027 року Android блокуватиме встановлення неперевірених додатків

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Google оголосила про зміни в Android, які з 2027 року дозволять встановлювати лише додатки від ідентифікованих розробників. Це посилить безпеку, блокуючи неперевірені програми.

Google "закриває двері": з 2027 року Android блокуватиме встановлення неперевірених додатків

Відкритість Android, яка роками відрізняла його від iOS, поступово відходить у минуле. Google оголосила, що з 2027 року більшість смартфонів на Android зможуть встановлювати лише ті додатки, чиї розробники пройшли офіційну ідентифікацію. Це найбільша зміна у політиці безпеки компанії за всю історію системи. Про це повідомляє Аrs Тechnica, пише УНН.

Деталі

Google готується до масштабного оновлення правил для розробників Android. Починаючи з 2027 року на сертифіковані пристрої Android можна буде встановлювати лише ті додатки, автори яких пройшли обов’язкову верифікацію. Для користувачів це означатиме фактичне блокування програм із неперевірених джерел.

У компанії пояснюють нововведення турботою про безпеку. За їхніми даними, програми, завантажені поза Google Play, у 50 разів частіше містять шкідливе програмне забезпечення. 

Це ні чим не відрізняється від перевірки документів в аеропорту

– кажуть у Google. 

Також у компанії наголошують, що нова система унеможливить поширення анонімних і потенційно небезпечних додатків.

Meta укладає угоду з Google на 10 млрд доларів: стали відомі деталі22.08.25, 08:54 • 4102 перегляди

Суть змін полягає не у контролі контенту, а в перевірці особистості розробників. Вони мають зареєструватися в новій консолі Android, підтвердити документи та закріпити за собою пакет і ключі підпису програм. Без цього їхні додатки просто не запускатимуться на більшості смартфонів.

Пілотне тестування системи почнеться у жовтні цього року. У березні 2026 року консоллю зможуть скористатися всі розробники, а вже у вересні 2026-го перевірка стане обов’язковою у Бразилії, Індонезії, Сінгапурі та Таїланді. Повний запуск у світі заплановано на 2027 рік.

Зміни відбуваються на тлі антимонопольного тиску на Google. Після поразки у судовій справі проти Epic Games компанія зобов’язана відкрити Android для сторонніх магазинів додатків. Проте нова система верифікації може зберегти контроль Google над екосистемою: додатки з альтернативних джерел без "білої мітки" працювати не зможуть.

Аналітики називають нововведення двозначним. З одного боку, воно різко знизить ризики зараження смартфонів, з іншого - поставить під контроль Google практично кожного розробника. Вимоги наразі виглядають мінімальними, але немає гарантії, що у майбутньому компанія не посилить їх.

Google розкрив, скільки енергії насправді споживає чат-бот на основі штучного інтелекту22.08.25, 21:20 • 4883 перегляди

Степан Гафтко

ТехнологіїНовини з соцмереж
Google Play
Google