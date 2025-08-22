Google розкрив, скільки енергії насправді споживає чат-бот на основі штучного інтелекту

$41.220.16
Ексклюзив
15:16 • 9052 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
14:47 • 9752 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
14:39 • 8648 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
14:30 • 10658 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
13:07 • 12754 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 10791 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 16902 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:01 • 18335 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 12755 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 13633 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 14514 перегляди
Генштаб: ВМС ЗСУ ліквідували базу російських дронів у Севастополі 22 серпня, 10:52 • 3014 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитину 22 серпня, 11:46 • 10649 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні 13:10 • 5520 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептів 15:31 • 5628 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto15:31 • 5782 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
15:16 • 9046 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
14:30 • 10655 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
13:07 • 12751 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 16899 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Джо Байден
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Китай
Вашингтон
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні 14:39 • 8646 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні 13:10 • 5632 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитину 22 серпня, 11:46 • 10709 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 14584 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico 22 серпня, 02:18 • 24010 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
Євро
Рейс 17 Malaysia Airlines
Tesla Cybertruck

Google розкрив, скільки енергії насправді споживає чат-бот на основі штучного інтелекту

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Google вперше опублікував дані про енергоспоживання своїх моделей Gemini: середній запит ШІ споживає 0,24 ват-години. Компанія стверджує, що енергоефективність запитів значно зросла.

Google розкрив, скільки енергії насправді споживає чат-бот на основі штучного інтелекту

Досі експерти здебільшого здогадувалися про споживання енергії від використання ШІ. Але ця тема, яка викликає інтерес у контексті боротьби з кліматичною кризою. Передає УНН із посиланням на MIT Technology Review та Vlaamse Radio TV.

Деталі

Компанія Google нарешті припинила замовчування, надавши дані щодо енергоспоживання своїх моделей Gemini (помічника на основі ШІ від Google).

Середній запит штучного інтелекту в Google споживає 0,24 ват-години. Ця цифра може здатися незначною, але фахівці вказують, що у сумарному обчисленні все значно більше.

0,24 ват-години здається небагато. Дійсно, це можна порівняти з секундою роботи мікрохвильової печі, або з проїздом електромобіля на кілька метрів, або з декількома хвилинами перегляду Netflix.

- каже Пітер Джел Де Бру, представник компанії Statik.

"Але це дуже відносно, і все залежить від того, як на це дивитися", - зауважив фахівець, підкресливши, що "запити вводяться постійно, всіма людьми одночасно, протягом усього дня".

Дерева можуть стати більш вогненебезпечними через зміну клімату - дослідження12.08.25, 17:24 • 3449 переглядiв

Роботу можна також порівняти з такими побутовими прикладами:

  • 8 секунд перегляду телевізора;
    • 30 секунд світлодіодного освітлення (якщо 8 Вт);
      • 15 секунд використання мікрохвильової печі на мінімальній потужності;
        • одна година перегляду Netflix = 150-200 Вт·год = від 625 до 830 запитів ШІ
          • 45 секунд використання електричної зубної щітки.

             (лампа )

            2 хвилини заряджання смартфона в режимі очікування

            1 хвилина роботи цифрового будильника

            Раніше точні дані щодо споживання енергії було щось на кшталт "чорної скриньки". Але новий звіт Google очевидно не випадковий. Інтернет-гігант надсилає споживачам повідомлення:

            Запити потребують дедалі менше енергії

            Тому - "дійте, бо це не так вже й погано"". 

            Люди без окулярів ШІ опиняться у невигідному становищі в майбутньому - Цукерберг31.07.25, 09:55 • 5863 перегляди

            Зазначимо, що дослідження є досить широким, охоплює різні періоди. За даними Google, середній запит у травні 2025 року потребував у 33 рази менше енергії, ніж у травні 2024 року.

            Google також розрахував вплив на клімат:

            Середній запит виробляє 0,03 грама CO2.

            - але це за даними інтернет-гіганта. 

            Нагадаємо

            УНН передавав, що операційні викиди вуглецю провідних технологічних компаній зросли в середньому на 150% з 2020 по 2023 рік. Це пов'язано зі збільшенням інвестицій в штучний інтелект та центри обробки даних.

            Ігор Тележніков

