Google розкрив, скільки енергії насправді споживає чат-бот на основі штучного інтелекту

Досі експерти здебільшого здогадувалися про споживання енергії від використання ШІ. Але ця тема, яка викликає інтерес у контексті боротьби з кліматичною кризою. Передає УНН із посиланням на MIT Technology Review та Vlaamse Radio TV.

Компанія Google нарешті припинила замовчування, надавши дані щодо енергоспоживання своїх моделей Gemini (помічника на основі ШІ від Google).

Середній запит штучного інтелекту в Google споживає 0,24 ват-години. Ця цифра може здатися незначною, але фахівці вказують, що у сумарному обчисленні все значно більше.

0,24 ват-години здається небагато. Дійсно, це можна порівняти з секундою роботи мікрохвильової печі, або з проїздом електромобіля на кілька метрів, або з декількома хвилинами перегляду Netflix. - каже Пітер Джел Де Бру, представник компанії Statik.

"Але це дуже відносно, і все залежить від того, як на це дивитися", - зауважив фахівець, підкресливши, що "запити вводяться постійно, всіма людьми одночасно, протягом усього дня".

Роботу можна також порівняти з такими побутовими прикладами:

8 секунд перегляду телевізора;

30 секунд світлодіодного освітлення (якщо 8 Вт);

15 секунд використання мікрохвильової печі на мінімальній потужності;

одна година перегляду Netflix = 150-200 Вт·год = від 625 до 830 запитів ШІ

45 секунд використання електричної зубної щітки.

2 хвилини заряджання смартфона в режимі очікування

1 хвилина роботи цифрового будильника

Раніше точні дані щодо споживання енергії було щось на кшталт "чорної скриньки". Але новий звіт Google очевидно не випадковий. Інтернет-гігант надсилає споживачам повідомлення:

Запити потребують дедалі менше енергії

Тому - "дійте, бо це не так вже й погано"".

Зазначимо, що дослідження є досить широким, охоплює різні періоди. За даними Google, середній запит у травні 2025 року потребував у 33 рази менше енергії, ніж у травні 2024 року.

Google також розрахував вплив на клімат:

Середній запит виробляє 0,03 грама CO2. - але це за даними інтернет-гіганта.

УНН передавав, що операційні викиди вуглецю провідних технологічних компаній зросли в середньому на 150% з 2020 по 2023 рік. Це пов'язано зі збільшенням інвестицій в штучний інтелект та центри обробки даних.