Google раскрыл, сколько энергии на самом деле потребляет чат-бот на основе искусственного интеллекта

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Эксклюзив
15:16 • 10651 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
14:47 • 11138 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
14:39 • 10226 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
14:30 • 11748 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 13642 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 11060 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 17502 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:01 • 18613 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
22 августа, 09:34 • 12883 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 13751 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1м/с
96%
741мм
Популярные новости
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 15405 просмотра
Генштаб: ВМС ВСУ ликвидировали базу российских дронов в СевастополеPhoto22 августа, 10:52 • 4210 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 11503 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони13:10 • 7158 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto15:31 • 7838 просмотра
публикации
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto15:31 • 7904 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
15:16 • 10654 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
14:30 • 11751 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 13644 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 17504 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Джо Байден
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Китай
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo14:39 • 10227 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони13:10 • 7220 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 11534 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 15432 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 24243 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Евро
Рейс 17 Malaysia Airlines
Tesla Cybertruck
Тесла Модель Y

Google раскрыл, сколько энергии на самом деле потребляет чат-бот на основе искусственного интеллекта

Киев • УНН

 • 996 просмотра

Google впервые опубликовал данные об энергопотреблении своих моделей Gemini: средний запрос ИИ потребляет 0,24 ватт-часа. Компания утверждает, что энергоэффективность запросов значительно возросла.

Google раскрыл, сколько энергии на самом деле потребляет чат-бот на основе искусственного интеллекта

До сих пор эксперты в основном догадывались о потреблении энергии от использования ИИ. Но эта тема вызывает интерес в контексте борьбы с климатическим кризисом. Передает УНН со ссылкой на MIT Technology Review и Vlaamse Radio TV.

Детали

Компания Google наконец прекратила замалчивание, предоставив данные по энергопотреблению своих моделей Gemini (помощника на основе ИИ от Google).

Средний запрос искусственного интеллекта в Google потребляет 0,24 ватт-часа. Эта цифра может показаться незначительной, но специалисты указывают, что в суммарном исчислении все значительно больше.

0,24 ватт-часа кажется немного. Действительно, это можно сравнить с секундой работы микроволновой печи, или с проездом электромобиля на несколько метров, или с несколькими минутами просмотра Netflix.

- говорит Питер Джел Де Бру, представитель компании Statik.

"Но это очень относительно, и все зависит от того, как на это смотреть", - отметил специалист, подчеркнув, что "запросы вводятся постоянно, всеми людьми одновременно, в течение всего дня".

Деревья могут стать более пожароопасными из-за изменения климата - исследование12.08.25, 17:24 • 3449 просмотров

Работу можно также сравнить с такими бытовыми примерами:

  • 8 секунд просмотра телевизора;
    • 30 секунд светодиодного освещения (если 8 Вт);
      • 15 секунд использования микроволновой печи на минимальной мощности;
        • один час просмотра Netflix = 150-200 Вт·ч = от 625 до 830 запросов ИИ
          • 45 секунд использования электрической зубной щетки.

             (лампа )

            2 минуты зарядки смартфона в режиме ожидания

            1 минута работы цифрового будильника

            Ранее точные данные по потреблению энергии были чем-то вроде "черного ящика". Но новый отчет Google очевидно не случаен. Интернет-гигант отправляет потребителям сообщение:

            Запросы требуют все меньше энергии

            Поэтому - "действуйте, потому что это не так уж и плохо"". 

            Люди без очков ИИ окажутся в невыгодном положении в будущем - Цукерберг31.07.25, 09:55 • 5865 просмотров

            Отметим, что исследование достаточно широкое, охватывает различные периоды. По данным Google, средний запрос в мае 2025 года требовал в 33 раза меньше энергии, чем в мае 2024 года.

            Google также рассчитал влияние на климат:

            Средний запрос производит 0,03 грамма CO2.

            - но это по данным интернет-гиганта. 

            Напомним

            УНН передавал, что операционные выбросы углерода ведущих технологических компаний выросли в среднем на 150% с 2020 по 2023 год. Это связано с увеличением инвестиций в искусственный интеллект и центры обработки данных.

            Игорь Тележников

            ТехнологииПогода и окружающая среда
            Netflix
            Google
            Кременчуг