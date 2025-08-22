Google раскрыл, сколько энергии на самом деле потребляет чат-бот на основе искусственного интеллекта

До сих пор эксперты в основном догадывались о потреблении энергии от использования ИИ. Но эта тема вызывает интерес в контексте борьбы с климатическим кризисом. Передает УНН со ссылкой на MIT Technology Review и Vlaamse Radio TV.

Компания Google наконец прекратила замалчивание, предоставив данные по энергопотреблению своих моделей Gemini (помощника на основе ИИ от Google).

Средний запрос искусственного интеллекта в Google потребляет 0,24 ватт-часа. Эта цифра может показаться незначительной, но специалисты указывают, что в суммарном исчислении все значительно больше.

0,24 ватт-часа кажется немного. Действительно, это можно сравнить с секундой работы микроволновой печи, или с проездом электромобиля на несколько метров, или с несколькими минутами просмотра Netflix. - говорит Питер Джел Де Бру, представитель компании Statik.

"Но это очень относительно, и все зависит от того, как на это смотреть", - отметил специалист, подчеркнув, что "запросы вводятся постоянно, всеми людьми одновременно, в течение всего дня".

Работу можно также сравнить с такими бытовыми примерами:

8 секунд просмотра телевизора;

30 секунд светодиодного освещения (если 8 Вт);

15 секунд использования микроволновой печи на минимальной мощности;

один час просмотра Netflix = 150-200 Вт·ч = от 625 до 830 запросов ИИ

45 секунд использования электрической зубной щетки.

2 минуты зарядки смартфона в режиме ожидания

1 минута работы цифрового будильника

Ранее точные данные по потреблению энергии были чем-то вроде "черного ящика". Но новый отчет Google очевидно не случаен. Интернет-гигант отправляет потребителям сообщение:

Запросы требуют все меньше энергии

Поэтому - "действуйте, потому что это не так уж и плохо"".

Отметим, что исследование достаточно широкое, охватывает различные периоды. По данным Google, средний запрос в мае 2025 года требовал в 33 раза меньше энергии, чем в мае 2024 года.

Google также рассчитал влияние на климат:

Средний запрос производит 0,03 грамма CO2. - но это по данным интернет-гиганта.

УНН передавал, что операционные выбросы углерода ведущих технологических компаний выросли в среднем на 150% с 2020 по 2023 год. Это связано с увеличением инвестиций в искусственный интеллект и центры обработки данных.