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Люди без очков ИИ окажутся в невыгодном положении в будущем - Цукерберг

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Гендиректор Meta Марк Цукерберг считает, что очки станут основным способом взаимодействия с искусственным интеллектом. Он прогнозирует, что люди без таких очков будут иметь значительный когнитивный недостаток.

Люди без очков ИИ окажутся в невыгодном положении в будущем - Цукерберг

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг расширил свои оптимистичные идеи о том, что очки станут основным способом взаимодействия пользователей с искусственным интеллектом в ближайшие годы. Об этом пишет УНН со ссылкой на TechCrunch.

Детали

Во время телефонной конференции Meta по результатам деятельности за второй квартал Цукерберг заявил инвесторам, что, по его мнению, люди без очков с искусственным интеллектом окажутся в невыгодном положении в будущем.

Я продолжаю считать, что очки, по сути, будут идеальным форм-фактором для искусственного интеллекта, потому что вы можете позволить искусственному интеллекту видеть то, что видите вы, в течение дня, слышать то, что слышите вы, и разговаривать с вами

- сказал Цукерберг во время телефонной конференции по результатам деятельности.

Цукерберг считает, что добавление дисплея к этим очкам откроет большую ценность, будь то более широкое голографическое поле зрения, как в случае с очками Orion AR следующего поколения от Meta, или меньший дисплей, который может поставляться в повседневных очках с искусственным интеллектом.

Я думаю, что в будущем, если у вас не будет очков с искусственным интеллектом — или какого-то способа взаимодействия с искусственным интеллектом — вы, вероятно, окажетесь в довольно значительном когнитивном недостатке по сравнению с другими людьми

- добавил Цукерберг.

Meta сосредоточилась на создании умных очков, таких как очки Ray-Ban Meta и, недавно, очки Oakley Meta. Эти очки позволяют пользователям слушать музыку, делать фотографии или видео и задавать вопросы Meta AI, в частности о том, что они видят. Эти носимые устройства стали неожиданным хитом для компании, поскольку доход от продажи Ray-Ban Meta вырос более чем в три раза по сравнению с прошлым годом, по данным гиганта очков EssilorLuxottica.

Но Цукерберг считает, что с дисплеями можно сделать больше.

Это… то, чего мы максимально добивались с Reality Labs в течение последних 5-10 лет — по сути, исследуя все эти разные вещи

- сказал он.

Дополнение

Итальянское антимонопольное управление начало расследование в отношении Meta из-за функции искусственного интеллекта в WhatsApp. Компанию подозревают в злоупотреблении доминирующим положением, устанавливая функцию без согласия пользователей.

Павел Зинченко

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Марк Цукерберг