Італія провела обшук у Meta через функцію ШІ у WhatsApp
Київ • УНН
Італійське антимонопольне управління розпочало розслідування щодо Meta через функцію штучного інтелекту в WhatsApp. Компанію підозрюють у зловживанні домінуючим становищем, встановлюючи функцію без згоди користувачів.
Італійське антимонопольне управління (AGCM) розпочало розслідування щодо Meta у зв'язку з використанням функції штучного інтелекту в месенджері WhatsApp, пише УНН з посиланням на Euractiv.
Деталі
Управління підозрює, що Meta зловживала своїм домінуючим становищем на ринку обміну повідомленнями, встановлюючи функцію штучного інтелекту без попередньої згоди користувачів.
У вівторок співробітники поліції провели обшук в італійському дочірньому підприємстві Meta за сприяння антимонопольних фахівців Фінансової поліції Італії, йдеться у пресрелізі AGCM.
Представник Єврокомісії заявив, що Генеральний директорат із питань конкуренції тісно співпрацює з італійськими антимонопольними органами під час розслідування.
Представник Meta заявив, що компанія "повністю співпрацює з італійським антимонопольним органом", згідно з електронною заявою, відправленою Euractiv.
"Пропозиція безплатного доступу до наших функцій штучного інтелекту в WhatsApp дає мільйонам італійців можливість використовувати штучний інтелект у вже знайомому їм місці", - додав представник компанії.
Доповнення
Meta стверджує, що опція штучного інтелекту - це абсолютно необов'язкова послуга. Однак італійські антимонопольні органи заявили у своїй заяві, що з березня 2025 Meta AI встановлює свої ШІ-сервіси, "інтегруючи їх з WhatsApp без попереднього запиту користувачів".
ШІ-сервіс вже потрапив під пильну увагу у кількох європейських країнах.
Meta відклала запуск свого ШІ-сервісу після того, як ірландський орган захисту даних порушив питання, пов'язані з використанням даних.
Гамбурзький наглядовий орган із захисту даних також почав розслідування використання даних користувача Meta, але в травні припинив справу.
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