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Італія провела обшук у Meta через функцію ШІ у WhatsApp

Київ • УНН

 • 750 перегляди

Італійське антимонопольне управління розпочало розслідування щодо Meta через функцію штучного інтелекту в WhatsApp. Компанію підозрюють у зловживанні домінуючим становищем, встановлюючи функцію без згоди користувачів.

Італія провела обшук у Meta через функцію ШІ у WhatsApp

Італійське антимонопольне управління (AGCM) розпочало розслідування щодо Meta у зв'язку з використанням функції штучного інтелекту в месенджері WhatsApp, пише УНН з посиланням на Euractiv.

Деталі

Управління підозрює, що Meta зловживала своїм домінуючим становищем на ринку обміну повідомленнями, встановлюючи функцію штучного інтелекту без попередньої згоди користувачів.

У вівторок співробітники поліції провели обшук в італійському дочірньому підприємстві Meta за сприяння антимонопольних фахівців Фінансової поліції Італії, йдеться у пресрелізі AGCM.

Представник Єврокомісії заявив, що Генеральний директорат із питань конкуренції тісно співпрацює з італійськими антимонопольними органами під час розслідування.

Представник Meta заявив, що компанія "повністю співпрацює з італійським антимонопольним органом", згідно з електронною заявою, відправленою Euractiv.

"Пропозиція безплатного доступу до наших функцій штучного інтелекту в WhatsApp дає мільйонам італійців можливість використовувати штучний інтелект у вже знайомому їм місці", - додав представник компанії.

Доповнення

Meta стверджує, що опція штучного інтелекту - це абсолютно необов'язкова послуга. Однак італійські антимонопольні органи заявили у своїй заяві, що з березня 2025 Meta AI встановлює свої ШІ-сервіси, "інтегруючи їх з WhatsApp без попереднього запиту користувачів".

ШІ-сервіс вже потрапив під пильну увагу у кількох європейських країнах.

Meta відклала запуск свого ШІ-сервісу після того, як ірландський орган захисту даних порушив питання, пов'язані з використанням даних.

Гамбурзький наглядовий орган із захисту даних також почав розслідування використання даних користувача Meta, але в травні припинив справу.

Meta створює суперлабораторію ШІ, щоб обійти OpenAI в гонці за надінтелектом12.06.25, 20:50 • 5304 перегляди

Юлія Шрамко

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Європейська комісія
Італія