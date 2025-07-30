Италия провела обыск в Meta из-за функции ИИ в WhatsApp
Киев • УНН
Итальянское антимонопольное управление начало расследование в отношении Meta из-за функции искусственного интеллекта в WhatsApp. Компанию подозревают в злоупотреблении доминирующим положением, устанавливая функцию без согласия пользователей.
Итальянское антимонопольное управление (AGCM) начало расследование в отношении Meta в связи с использованием функции искусственного интеллекта в мессенджере WhatsApp, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.
Детали
Управление подозревает, что Meta злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке обмена сообщениями, устанавливая функцию искусственного интеллекта без предварительного согласия пользователей.
Во вторник сотрудники полиции провели обыск в итальянском дочернем предприятии Meta при содействии антимонопольных специалистов Финансовой полиции Италии, говорится в пресс-релизе AGCM.
Представитель Еврокомиссии заявил, что Генеральный директорат по вопросам конкуренции тесно сотрудничает с итальянскими антимонопольными органами во время расследования.
Представитель Meta заявил, что компания "полностью сотрудничает с итальянским антимонопольным органом", согласно электронному заявлению, отправленному Euractiv.
"Предложение бесплатного доступа к нашим функциям искусственного интеллекта в WhatsApp дает миллионам итальянцев возможность использовать искусственный интеллект в уже знакомом им месте", - добавил представитель компании.
Дополнение
Meta утверждает, что опция искусственного интеллекта - это абсолютно необязательная услуга. Однако итальянские антимонопольные органы заявили в своем заявлении, что с марта 2025 года Meta AI устанавливает свои ИИ-сервисы, "интегрируя их с WhatsApp без предварительного запроса пользователей".
ИИ-сервис уже попал под пристальное внимание в нескольких европейских странах.
Meta отложила запуск своего ИИ-сервиса после того, как ирландский орган защиты данных поднял вопросы, связанные с использованием данных.
Гамбургский надзорный орган по защите данных также начал расследование использования данных пользователя Meta, но в мае прекратил дело.
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