Люди без окулярів ШІ опиняться у невигідному становищі в майбутньому - Цукерберг

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг розширив свої оптимістичні ідеї про те, що окуляри стануть основним способом взаємодії користувачів зі штучним інтелектом у найближчі роки. Про це пише УНН з посиланням на TechCrunch.

Під час телефонної конференції Meta щодо результатів діяльності за другий квартал Цукерберг заявив інвесторам, що, на його думку, люди без окулярів зі штучним інтелектом опиняться у невигідному становищі в майбутньому.

Я продовжую вважати, що окуляри, по суті, будуть ідеальним форм-фактором для штучного інтелекту, тому що ви можете дозволити штучному інтелекту бачити те, що бачите ви, протягом дня, чути те, що чуєте ви, і розмовляти з вами