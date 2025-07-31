Люди без окулярів ШІ опиняться у невигідному становищі в майбутньому - Цукерберг

$41.790.01
48.220.47
ukenru
04:00 • 6162 перегляди
Рада сьогодні розгляне президентський законопроєкт щодо НАБУ та САП
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 74237 перегляди
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 116512 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 13:30 • 69622 перегляди
Фармацевтичні гіганти збільшують рекламні бюджети: чому це шкодить українцям?
Ексклюзив
30 липня, 10:44 • 107557 перегляди
Речник ОСУВ "Хортиця" відповів, чи Покровськ в оточенні росіян
30 липня, 09:50 • 79250 перегляди
ПриватБанк виграв суд у Лондоні проти Коломойського і Боголюбова
30 липня, 09:57 • 80996 перегляди
"Контракт 18-24" запускають для операторів дронів на два роки: деталі
30 липня, 09:53 • 129946 перегляди
Успенський піст 2025: які правила харчування та заборони
30 липня, 06:09 • 54801 перегляди
Голова АРМА Дума написала заяву про звільнення
29 липня, 20:14 • 77616 перегляди
рф завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: троє загиблих, 18 поранених
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
2м/с
93%
745мм
Популярнi новини
Атака рф на Київ: у Солом’янський район прямує бригада медиків 30 липня, 21:41 • 18354 перегляди
Це відповідь путіна на дедлайн Трампа: донька Келлога відреагувала на масовану атаку по Києву30 липня, 22:54 • 48327 перегляди
У Києві вдруге за ніч пролунала повітряна тривога: рф запустила ракети01:49 • 15651 перегляди
Нічна атака рф на Київ: 20 постраждалих, зруйновано під'їзд та пошкоджено школи03:22 • 16485 перегляди
Ще плюс 1070 окупантів, танк і 16 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога04:50 • 10862 перегляди
Публікації
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 74210 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 116469 перегляди
Репутаційна безвідповідальність: обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних підриває імідж України30 липня, 14:00 • 99808 перегляди
Мільйонер з кримінальним провадженням. Стало відомо, скільки заробив у липні головний юрист НБУPhoto30 липня, 12:32 • 124714 перегляди
Як зв’язатися з мобільними операторами України: повний гайд30 липня, 10:22 • 168480 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Руслан Стефанчук
Підласа Роксолана Андріївна
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Канада
Білий дім
Палестинська держава
Реклама
УНН Lite
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"30 липня, 13:21 • 73877 перегляди
Трамп "серйозно розглядає" можливість помилування репера "Diddy" перед винесенням вироку - ЗМІ30 липня, 07:04 • 144516 перегляди
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 203981 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитисьVideo27 липня, 14:42 • 251686 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 184470 перегляди
Актуальне
Крилата ракета
Безпілотний літальний апарат
TikTok
Truth Social
Spotify

Люди без окулярів ШІ опиняться у невигідному становищі в майбутньому - Цукерберг

Київ • УНН

 • 422 перегляди

Гендиректор Meta Марк Цукерберг вважає, що окуляри стануть основним способом взаємодії зі штучним інтелектом. Він прогнозує, що люди без таких окулярів матимуть значний когнітивний недолік.

Люди без окулярів ШІ опиняться у невигідному становищі в майбутньому - Цукерберг

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг розширив свої оптимістичні ідеї про те, що окуляри стануть основним способом взаємодії користувачів зі штучним інтелектом у найближчі роки. Про це пише УНН з посиланням на TechCrunch.

Деталі

Під час телефонної конференції Meta щодо результатів діяльності за другий квартал Цукерберг заявив інвесторам, що, на його думку, люди без окулярів зі штучним інтелектом опиняться у невигідному становищі в майбутньому.

Я продовжую вважати, що окуляри, по суті, будуть ідеальним форм-фактором для штучного інтелекту, тому що ви можете дозволити штучному інтелекту бачити те, що бачите ви, протягом дня, чути те, що чуєте ви, і розмовляти з вами

- сказав Цукерберг під час телефонної конференції щодо результатів діяльності.

Цукерберг вважає, що додавання дисплея до цих окулярів відкриє більшу цінність, чи то ширше голографічне поле зору, як у випадку з окулярами Orion AR наступного покоління від Meta, чи менший дисплей, який може постачатися у повсякденних окулярах зі штучним інтелектом.

Я думаю, що в майбутньому, якщо у вас не буде окулярів зі штучним інтелектом - або якогось способу взаємодії зі штучним інтелектом — ви, ймовірно, опинитеся у досить значному когнітивному недоліку порівняно з іншими людьми

- додав Цукерберг.

Meta зосередилася на створенні розумних окулярів, таких як окуляри Ray-Ban Meta та, нещодавно, окуляри Oakley Meta. Ці окуляри дають змогу користувачам слухати музику, робити фотографії чи відео та ставити запитання Meta AI, зокрема про те, що вони бачать. Ці носимні пристрої стали несподіваним хітом для компанії, оскільки дохід від продажу Ray-Ban Meta зріс більш ніж утричі порівняно з минулим роком, за даними гіганта окулярів EssilorLuxottica.

Але Цукерберг вважає, що з дисплеями можна зробити більше.

Це… те, чого ми максимально домагалися з Reality Labs протягом останніх 5-10 років — по суті, досліджуючи всі ці різні речі

- сказав він.

Доповнення

Італійське антимонопольне управління розпочало розслідування щодо Meta через функцію штучного інтелекту в WhatsApp. Компанію підозрюють у зловживанні домінуючим становищем, встановлюючи функцію без згоди користувачів.

Павло Зінченко

Новини СвітуТехнології
WhatsApp
Марк Цукерберг