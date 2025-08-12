Деревья могут стать более пожароопасными из-за изменения климата - исследование

Ученые из Эксетерского университета обнаружили, что рост ультрафиолетового излучения приводит к химическим изменениям в листьях хвойных деревьев, которые делают их легковоспламеняющимися и повышают риск масштабных лесных пожаров. Об этом пишет УНН со ссылкой на NewScientist.

Детали

Сегодня частота лесных пожаров в мире растет из-за глобального потепления, которое вызывает жару, засухи и сильные ветры, облегчающие возгорание деревьев от искр.

Действительно ли изменение климата меняет сами растения? Мы почти уверены, что да - отмечает научный сотрудник университета Ребекка Колл.

По ее мнению, под влиянием стрессовых факторов, в частности усиленного ультрафиолетового излучения, листья начинают производить больше летучих веществ - химикатов, которые легко испаряются и могут способствовать возгораниям.

Предыдущие исследования подтвердили, что повышенный уровень УФ-B в пищевых и лекарственных культурах увеличивает содержание летучих соединений в листьях. Другие анализы показали, что у хвойных, в частности сосен, высокая концентрация таких веществ делает их более воспламеняющимися.

Хотя международные меры по восстановлению озонового слоя уменьшают влияние вредного излучения, климатические изменения - особенно рост количества жарких и ясных дней в Северной и Восточной Европе - привели к увеличению уровня ультрафиолета, достигающего поверхности Земли. Прогнозы свидетельствуют, что эта тенденция может усилиться во второй половине XXI века.

В рамках текущего проекта Колл исследует 87 видов хвойных деревьев, подвергая их воздействию повышенного УФ-B излучения, что в три раза превышает современный уровень. В контролируемых камерах деревья получают оптимальные условия полива и температуры, но подвергаются различным дозам облучения. После 4–8 недель их анализируют, а затем поджигают, чтобы проверить, как изменения химического состава влияют на воспламеняемость.

Мы настроили все практически идеально. Чрезвычайно счастливые, чрезвычайно легкие условия для этих растений. У них лучшая жизнь. Разве что мы просто полностью уничтожаем их радиацией. То, как растения реагируют в других тестах, в других экспериментах… это действительно указывает на изменение химического состава листьев - добавляет Колл.

Ученая предполагает, что такие изменения могут стать объяснением роста масштабов лесных пожаров: "Мы уже увеличили уровень ультрафиолетового излучения в природной среде. Так что это может быть объяснением того, что дело не только в засухе, но и в том, что мы меняем сами растения тем, как влияем на климат".

Понимание этого механизма поможет оценить риски возгорания хвойных лесов северного полушария.

Именно поэтому ваш дом может сгореть. Настоящая природа, естественная среда окружающей местности, становится более пожароопасной - предупреждает Колл.

Дополнение

Эксперимент проводят в новом Глобальном метеорологическом симуляторе Эксетерского университета, который способен воспроизводить дождь, ветер, жару и другие атмосферные условия, моделируя влияние климатических изменений на растения и насекомых.

Мэтью Робсон из Университета Камбрии подчеркивает: "Одно из этих влияний климата на летучие и легковоспламеняющиеся соединения, богатые углеродом… еще недостаточно изучено, и именно это делает текущие исследования в Университете Эксетера захватывающими".

