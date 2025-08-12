Деревья могут стать более пожароопасными из-за изменения климата - исследование

$41.450.06
48.200.00
ukenru
Эксклюзив
14:45 • 702 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
13:48 • 13842 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
13:29 • 13725 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12:50 • 16763 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12:25 • 36138 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
11:50 • 37048 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
09:50 • 40597 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
09:30 • 23847 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00 • 17593 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
12 августа, 08:17 • 14225 просмотра
"Инфильтрация не означает получение контроля над территорией": ОТГ "Донецк" заявила об оборонительных боях и уничтожении просачивающегося врага
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.8м/с
37%
754мм
Популярные новости
Оккупанты в Донецкой области отрезают водоснабжение домов из-за отказа от российских документов - ЦНС12 августа, 05:04 • 15835 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 35077 просмотра
Ракетный удар по учебной базе в Украине унес жизни иностранных новобранцев - NYT12 августа, 06:46 • 30006 просмотра
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа12 августа, 07:04 • 42390 просмотра
Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закрутокPhoto09:24 • 36741 просмотра
публикации
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto13:48 • 13843 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода12:25 • 36142 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
11:50 • 37053 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
Эксклюзив
09:50 • 40603 просмотра
Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закрутокPhoto09:24 • 37830 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ян Липавский
Андрей Сибига
Реджеп Тайип Эрдоган
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Китай
Европа
Реклама
УНН Lite
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 35880 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18 • 30568 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 187196 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 129905 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 245840 просмотра
Актуальное
Ми-8
Facebook
Старлинк
COVID-19
Пистолет

Деревья могут стать более пожароопасными из-за изменения климата - исследование

Киев • УНН

 • 492 просмотра

Ученые обнаружили, что рост ультрафиолетового излучения изменяет химический состав листьев хвойных деревьев, делая их более легковоспламеняющимися. Это увеличивает риск масштабных лесных пожаров, усиливая влияние изменения климата.

Деревья могут стать более пожароопасными из-за изменения климата - исследование

Ученые из Эксетерского университета обнаружили, что рост ультрафиолетового излучения приводит к химическим изменениям в листьях хвойных деревьев, которые делают их легковоспламеняющимися и повышают риск масштабных лесных пожаров. Об этом пишет УНН со ссылкой на NewScientist.

Детали

Сегодня частота лесных пожаров в мире растет из-за глобального потепления, которое вызывает жару, засухи и сильные ветры, облегчающие возгорание деревьев от искр.

Действительно ли изменение климата меняет сами растения? Мы почти уверены, что да

- отмечает научный сотрудник университета Ребекка Колл.

По ее мнению, под влиянием стрессовых факторов, в частности усиленного ультрафиолетового излучения, листья начинают производить больше летучих веществ - химикатов, которые легко испаряются и могут способствовать возгораниям.

Предыдущие исследования подтвердили, что повышенный уровень УФ-B в пищевых и лекарственных культурах увеличивает содержание летучих соединений в листьях. Другие анализы показали, что у хвойных, в частности сосен, высокая концентрация таких веществ делает их более воспламеняющимися.

Хотя международные меры по восстановлению озонового слоя уменьшают влияние вредного излучения, климатические изменения - особенно рост количества жарких и ясных дней в Северной и Восточной Европе - привели к увеличению уровня ультрафиолета, достигающего поверхности Земли. Прогнозы свидетельствуют, что эта тенденция может усилиться во второй половине XXI века.

В рамках текущего проекта Колл исследует 87 видов хвойных деревьев, подвергая их воздействию повышенного УФ-B излучения, что в три раза превышает современный уровень. В контролируемых камерах деревья получают оптимальные условия полива и температуры, но подвергаются различным дозам облучения. После 4–8 недель их анализируют, а затем поджигают, чтобы проверить, как изменения химического состава влияют на воспламеняемость.

Мы настроили все практически идеально. Чрезвычайно счастливые, чрезвычайно легкие условия для этих растений. У них лучшая жизнь. Разве что мы просто полностью уничтожаем их радиацией. То, как растения реагируют в других тестах, в других экспериментах… это действительно указывает на изменение химического состава листьев

- добавляет Колл.

Ученая предполагает, что такие изменения могут стать объяснением роста масштабов лесных пожаров: "Мы уже увеличили уровень ультрафиолетового излучения в природной среде. Так что это может быть объяснением того, что дело не только в засухе, но и в том, что мы меняем сами растения тем, как влияем на климат".

Понимание этого механизма поможет оценить риски возгорания хвойных лесов северного полушария.

Именно поэтому ваш дом может сгореть. Настоящая природа, естественная среда окружающей местности, становится более пожароопасной

 - предупреждает Колл.

Дополнение

Эксперимент проводят в новом Глобальном метеорологическом симуляторе Эксетерского университета, который способен воспроизводить дождь, ветер, жару и другие атмосферные условия, моделируя влияние климатических изменений на растения и насекомых.

Мэтью Робсон из Университета Камбрии подчеркивает: "Одно из этих влияний климата на летучие и легковоспламеняющиеся соединения, богатые углеродом… еще недостаточно изучено, и именно это делает текущие исследования в Университете Эксетера захватывающими".

Южная Европа задыхается от жары и борется с пожарами, под угрозой объекты ЮНЕСКО11.08.2025, 16:48 • 3380 просмотров

Алена Уткина

Новости МираПогода и окружающая среда