Южная Европа задыхается от жары и борется с пожарами, под угрозой объекты ЮНЕСКО

$41.390.07
48.190.08
ukenru
12:35 • 28715 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
10:23 • 52456 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
09:52 • 40014 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 97148 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 111616 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 98014 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 69523 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 117946 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 206337 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 129665 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
7.2м/с
46%
752мм
Популярные новости
Секретная служба США арендовала дом на Аляске для встречи Трампа и Путина - NYT11 августа, 06:46 • 91812 просмотра
Президент Азербайджана Алиев выделил $2 млн на помощь Украине08:11 • 32630 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto10:29 • 45306 просмотра
Советник Ермака о переговорах Трампа и Путина: не думаю, что на Аляске будут приняты геостратегические решения10:29 • 34143 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно10:52 • 35337 просмотра
публикации
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto12:35 • 28759 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно10:52 • 35740 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto10:29 • 45721 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
10:23 • 52519 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 97199 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Андрій Єрмак
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Германия
Львовская область
Реклама
УНН Lite
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto12:35 • 28759 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 91996 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 206348 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 356131 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 258732 просмотра
Актуальное
Facebook
Беспилотный летательный аппарат
Холм
Х-101
Пистолет

Южная Европа задыхается от жары и борется с пожарами, под угрозой объекты ЮНЕСКО

Киев • УНН

 • 468 просмотра

Южная Европа страдает от рекордной жары и масштабных лесных пожаров, которые привели к эвакуации сотен людей. Огонь добрался до объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а ученые предупреждают о неконтролируемых условиях.

Южная Европа задыхается от жары и борется с пожарами, под угрозой объекты ЮНЕСКО

Температура свыше 42°C, сотни эвакуированных и уничтоженные ландшафты – южная Европа оказалась в эпицентре смертельной жары и масштабных лесных пожаров. Огонь уже добрался до объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а ученые предупреждают об опасной комбинации факторов, делающей пожары неконтролируемыми. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Южная Европа переживает рекордную волну жары, которую метеорологи называют одной из самых интенсивных в истории наблюдений. Во Франции и Испании столбики термометров превышают 40°C, а в отдельных регионах прогнозируют до 42°C. Метеорологические службы обеих стран ввели наивысшие уровни опасности, призывая население к осторожности.

Во Франции уже зафиксирован крупнейший пожар с 1949 года: один человек погиб, 25 – получили ранения. В Италии из-за возгорания на склонах Везувия пришлось закрыть туристические маршруты, а в Испании огонь охватил регионы Леон, Самора и Галисию, вынудив более тысячи человек покинуть дома.

Эксперты предупреждают о "коктейле Молотова" – сочетании экстремальной жары, сильной растительности после влажной весны, ветров и отсутствия осадков. Эти условия делают пожары быстрыми, масштабными и практически неуправляемыми.

Особое беспокойство вызывает ситуация в испанской провинции Эль-Бьерсо, где пламя добралось до Лас-Медулас – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО с уникальными многовековыми каштанами.

Мы сталкиваемся с новой реальностью, где ландшафты, ранее считавшиеся безопасными, теперь горят сильнее и опаснее 

– констатируют ученые.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни температура в регионе будет оставаться чрезвычайно высокой, а риск новых пожаров – максимальным.

Напомним

Сильные пожары в Кастилии и Леоне, Испания, заставили эвакуировать 1650 жителей, в том числе с объекта ЮНЕСКО Лас-Медулас. Огонь распространяется из-за сильного ветра, спасатели работают на пяти фронтах.

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
ЮНЕСКО
Хранитель
Франция
Италия
Испания
Европа