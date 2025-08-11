Южная Европа задыхается от жары и борется с пожарами, под угрозой объекты ЮНЕСКО
Южная Европа страдает от рекордной жары и масштабных лесных пожаров, которые привели к эвакуации сотен людей. Огонь добрался до объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а ученые предупреждают о неконтролируемых условиях.
Температура свыше 42°C, сотни эвакуированных и уничтоженные ландшафты – южная Европа оказалась в эпицентре смертельной жары и масштабных лесных пожаров. Огонь уже добрался до объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а ученые предупреждают об опасной комбинации факторов, делающей пожары неконтролируемыми. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Южная Европа переживает рекордную волну жары, которую метеорологи называют одной из самых интенсивных в истории наблюдений. Во Франции и Испании столбики термометров превышают 40°C, а в отдельных регионах прогнозируют до 42°C. Метеорологические службы обеих стран ввели наивысшие уровни опасности, призывая население к осторожности.
Во Франции уже зафиксирован крупнейший пожар с 1949 года: один человек погиб, 25 – получили ранения. В Италии из-за возгорания на склонах Везувия пришлось закрыть туристические маршруты, а в Испании огонь охватил регионы Леон, Самора и Галисию, вынудив более тысячи человек покинуть дома.
Эксперты предупреждают о "коктейле Молотова" – сочетании экстремальной жары, сильной растительности после влажной весны, ветров и отсутствия осадков. Эти условия делают пожары быстрыми, масштабными и практически неуправляемыми.
Особое беспокойство вызывает ситуация в испанской провинции Эль-Бьерсо, где пламя добралось до Лас-Медулас – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО с уникальными многовековыми каштанами.
Мы сталкиваемся с новой реальностью, где ландшафты, ранее считавшиеся безопасными, теперь горят сильнее и опаснее
Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни температура в регионе будет оставаться чрезвычайно высокой, а риск новых пожаров – максимальным.
Сильные пожары в Кастилии и Леоне, Испания, заставили эвакуировать 1650 жителей, в том числе с объекта ЮНЕСКО Лас-Медулас. Огонь распространяется из-за сильного ветра, спасатели работают на пяти фронтах.