Google "закрывает двери": с 2027 года Android будет блокировать установку непроверенных приложений

$41.430.15
48.470.56
ukenru
Эксклюзив
12:42 • 1686 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
10:16 • 26274 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
11:34 • 15075 просмотра
Правительство сегодня обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет - Зеленский
Эксклюзив
11:32 • 24715 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:23 • 15992 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 90275 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 49419 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 51181 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 172356 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 94437 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
63%
749мм
Популярные новости
День музыкальной йоги и Международный день актера: что еще отмечают 26 августа26 августа, 03:18 • 47803 просмотра
Впервые в Европе показали останки древнего предка человека "Люси"26 августа, 04:58 • 48451 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 62048 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ08:06 • 49758 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo10:03 • 20827 просмотра
публикации
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
12:42 • 1682 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:32 • 24706 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ08:06 • 51398 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников26 августа, 06:24 • 90269 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 145129 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Кароль Навроцкий
Дэвид Л. Грэндж
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Польша
Реклама
УНН Lite
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo10:03 • 21490 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 63465 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 33115 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 145129 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 78964 просмотра
Актуальное
Боеприпасы
Нефть
Беспилотный летательный аппарат
Пистолет
Гривна

Google "закрывает двери": с 2027 года Android будет блокировать установку непроверенных приложений

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Google объявила об изменениях в Android, которые с 2027 года позволят устанавливать только приложения от идентифицированных разработчиков. Это усилит безопасность, блокируя непроверенные программы.

Google "закрывает двери": с 2027 года Android будет блокировать установку непроверенных приложений

Открытость Android, которая годами отличала его от iOS, постепенно уходит в прошлое. Google объявила, что с 2027 года большинство смартфонов на Android смогут устанавливать только те приложения, чьи разработчики прошли официальную идентификацию. Это самое большое изменение в политике безопасности компании за всю историю системы. Об этом сообщает Аrs Тechnica, пишет УНН.

Детали

Google готовится к масштабному обновлению правил для разработчиков Android. Начиная с 2027 года на сертифицированные устройства Android можно будет устанавливать только те приложения, авторы которых прошли обязательную верификацию. Для пользователей это будет означать фактическую блокировку программ из непроверенных источников.

В компании объясняют нововведение заботой о безопасности. По их данным, программы, загруженные вне Google Play, в 50 раз чаще содержат вредоносное программное обеспечение. 

Это ничем не отличается от проверки документов в аэропорту

– говорят в Google. 

Также в компании отмечают, что новая система сделает невозможным распространение анонимных и потенциально опасных приложений.

Meta заключает сделку с Google на 10 млрд долларов: стали известны детали22.08.2025, 08:54 • 4102 просмотра

Суть изменений заключается не в контроле контента, а в проверке личности разработчиков. Они должны зарегистрироваться в новой консоли Android, подтвердить документы и закрепить за собой пакет и ключи подписи программ. Без этого их приложения просто не будут запускаться на большинстве смартфонов.

Пилотное тестирование системы начнется в октябре этого года. В марте 2026 года консолью смогут воспользоваться все разработчики, а уже в сентябре 2026-го проверка станет обязательной в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. Полный запуск в мире запланирован на 2027 год.

Изменения происходят на фоне антимонопольного давления на Google. После поражения в судебном деле против Epic Games компания обязана открыть Android для сторонних магазинов приложений. Однако новая система верификации может сохранить контроль Google над экосистемой: приложения из альтернативных источников без "белой метки" работать не смогут.

Аналитики называют нововведение двусмысленным. С одной стороны, оно резко снизит риски заражения смартфонов, с другой - поставит под контроль Google практически каждого разработчика. Требования пока выглядят минимальными, но нет гарантии, что в будущем компания не ужесточит их.

Google раскрыл, сколько энергии на самом деле потребляет чат-бот на основе искусственного интеллекта22.08.2025, 21:20 • 4883 просмотра

Степан Гафтко

ТехнологииНовости из соцсетей
Google Play
Google