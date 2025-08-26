Google "закрывает двери": с 2027 года Android будет блокировать установку непроверенных приложений

Открытость Android, которая годами отличала его от iOS, постепенно уходит в прошлое. Google объявила, что с 2027 года большинство смартфонов на Android смогут устанавливать только те приложения, чьи разработчики прошли официальную идентификацию. Это самое большое изменение в политике безопасности компании за всю историю системы. Об этом сообщает Аrs Тechnica, пишет УНН.

Детали

Google готовится к масштабному обновлению правил для разработчиков Android. Начиная с 2027 года на сертифицированные устройства Android можно будет устанавливать только те приложения, авторы которых прошли обязательную верификацию. Для пользователей это будет означать фактическую блокировку программ из непроверенных источников.

В компании объясняют нововведение заботой о безопасности. По их данным, программы, загруженные вне Google Play, в 50 раз чаще содержат вредоносное программное обеспечение.

Это ничем не отличается от проверки документов в аэропорту – говорят в Google.

Также в компании отмечают, что новая система сделает невозможным распространение анонимных и потенциально опасных приложений.

Суть изменений заключается не в контроле контента, а в проверке личности разработчиков. Они должны зарегистрироваться в новой консоли Android, подтвердить документы и закрепить за собой пакет и ключи подписи программ. Без этого их приложения просто не будут запускаться на большинстве смартфонов.

Пилотное тестирование системы начнется в октябре этого года. В марте 2026 года консолью смогут воспользоваться все разработчики, а уже в сентябре 2026-го проверка станет обязательной в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. Полный запуск в мире запланирован на 2027 год.

Изменения происходят на фоне антимонопольного давления на Google. После поражения в судебном деле против Epic Games компания обязана открыть Android для сторонних магазинов приложений. Однако новая система верификации может сохранить контроль Google над экосистемой: приложения из альтернативных источников без "белой метки" работать не смогут.

Аналитики называют нововведение двусмысленным. С одной стороны, оно резко снизит риски заражения смартфонов, с другой - поставит под контроль Google практически каждого разработчика. Требования пока выглядят минимальными, но нет гарантии, что в будущем компания не ужесточит их.

