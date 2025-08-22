Meta заключает сделку с Google на 10 млрд долларов: стали известны детали
Киев • УНН
Meta Platforms подписала шестилетнее соглашение с Google на более чем 10 миллиардов долларов по использованию облачных вычислений. Это вторая крупная сделка для Google после OpenAI, которая позволит Meta использовать серверы и хранилища Google Cloud.
Компания Google заключила шестилетнее соглашение об облачных вычислениях с Meta Platforms на сумму более 10 млрд долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Это вторая крупная сделка поискового гиганта после сделки с OpenAI. Отныне Meta будет использовать серверы, хранилища, сети и другие услуги Google Cloud.
Однако пока другие детали сделки неизвестны, ведь переговоры являются конфиденциальными. Также Google и Meta не сразу ответили на запросы о комментариях.
Это сообщение появилось после комментариев генерального директора Meta Марка Цукерберга в июле о том, что компания потратит сотни миллиардов долларов на строительство нескольких огромных центров обработки данных искусственного интеллекта.
В прошлом месяце компания повысила нижнюю границу своего прогноза годовых капитальных затрат на 2 миллиарда долларов, до диапазона от 66 до 72 миллиардов долларов.
