05:52
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
01:26
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNNPhoto
21 августа, 14:24
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Meta заключает сделку с Google на 10 млрд долларов: стали известны детали

Киев • УНН

 1056 просмотра

Meta Platforms подписала шестилетнее соглашение с Google на более чем 10 миллиардов долларов по использованию облачных вычислений. Это вторая крупная сделка для Google после OpenAI, которая позволит Meta использовать серверы и хранилища Google Cloud.

Meta заключает сделку с Google на 10 млрд долларов: стали известны детали

Компания Google заключила шестилетнее соглашение об облачных вычислениях с Meta Platforms на сумму более 10 млрд долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Это вторая крупная сделка поискового гиганта после сделки с OpenAI. Отныне Meta будет использовать серверы, хранилища, сети и другие услуги Google Cloud.

Однако пока другие детали сделки неизвестны, ведь переговоры являются конфиденциальными. Также Google и Meta не сразу ответили на запросы о комментариях.

Это сообщение появилось после комментариев генерального директора Meta Марка Цукерберга в июле о том, что компания потратит сотни миллиардов долларов на строительство нескольких огромных центров обработки данных искусственного интеллекта.

В прошлом месяце компания повысила нижнюю границу своего прогноза годовых капитальных затрат на 2 миллиарда долларов, до диапазона от 66 до 72 миллиардов долларов.

Напомним

Компания DeepMind от Google разработала ИИ-инструмент Aeneas, который расшифровывает и контекстуализирует древние тексты, в частности латинские надписи.

Евгений Устименко

