Google представив ШІ-інструмент, який може розшифровувати давні тексти

Британська компанія DeepMind від Google представила новий інструмент штучного інтелекту, здатний розшифровувати та контекстуалізувати давні тексти, включаючи латинські написи давньоримської епохи. Про це повідомляє Independent, пише УНН.

Зазначається, що новий ШІ під назвою Aeneas може стати трансформаційним інструментом, який допоможе історикам розширити наше розуміння минулого, заявили у Google.

Дослідження, опубліковане в журналі Nature, показало, що Aeneas зміг визначати відсутні частини латинських написів давньоримського періоду.

Підкреслюється, що попри поширеність писемності в римському світі, знайдені істориками тексти того періоду часто є фрагментарними, затертими або пошкодженими.

Відновлення та датування цих текстів майже неможливе без контекстуальної інформації, тому історики намагаються виявити "паралелі" – тексти зі схожістю у формулюваннях, синтаксисі, стандартизованих формулах або походженні.

Він аналізує тисячі латинських написів, виявляючи текстові та контекстуальні паралелі за лічені секунди, що дозволяє історикам інтерпретувати та розвивати висновки моделі