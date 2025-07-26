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Google представив ШІ-інструмент, який може розшифровувати давні тексти

Київ • УНН

 • 792 перегляди

Компанія DeepMind від Google розробила ШІ-інструмент Aeneas, який розшифровує та контекстуалізує давні тексти, зокрема латинські написи. Він відновлює пошкоджені написи з точністю 73% та датує події в межах 13-річного періоду.

Google представив ШІ-інструмент, який може розшифровувати давні тексти

Британська компанія DeepMind від Google представила новий інструмент штучного інтелекту, здатний розшифровувати та контекстуалізувати давні тексти, включаючи латинські написи давньоримської епохи. Про це повідомляє  Independent, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що новий ШІ під назвою Aeneas може стати трансформаційним інструментом, який допоможе історикам розширити наше розуміння минулого, заявили у Google.

Дослідження, опубліковане в журналі Nature, показало, що Aeneas зміг визначати відсутні частини латинських написів давньоримського періоду.

Підкреслюється, що попри поширеність писемності в римському світі, знайдені істориками тексти того періоду часто є фрагментарними, затертими або пошкодженими.

Відновлення та датування цих текстів майже неможливе без контекстуальної інформації, тому історики намагаються виявити "паралелі" – тексти зі схожістю у формулюваннях, синтаксисі, стандартизованих формулах або походженні.

Він аналізує тисячі латинських написів, виявляючи текстові та контекстуальні паралелі за лічені секунди, що дозволяє історикам інтерпретувати та розвивати висновки моделі

– йдеться у заяві DeepMind.

Дослідження показало, що ШІ зміг датувати події в межах 13-річного періоду та відновлювати пошкоджені написи з точністю 73% в проміжках до десяти символів.

Дослідники мають надію, що Aeneas також може бути адаптований до інших стародавніх мов для розшифровки писемності від папірусів до монет, що розширить можливості та допоможе встановлювати зв’язки між історичними знахідками.

Мікроскоп на основі ШІ передбачає утворення хвороб мозку - дослідження24.07.25, 16:44 • 3328 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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