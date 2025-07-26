Google представил ИИ-инструмент, который может расшифровывать древние тексты

Британская компания DeepMind от Google представила новый инструмент искусственного интеллекта, способный расшифровывать и контекстуализировать древние тексты, включая латинские надписи древнеримской эпохи. Об этом сообщает Independent, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что новый ИИ под названием Aeneas может стать трансформационным инструментом, который поможет историкам расширить наше понимание прошлого, заявили в Google.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что Aeneas смог определять отсутствующие части латинских надписей древнеримского периода.

Подчеркивается, что несмотря на распространенность письменности в римском мире, найденные историками тексты того периода часто являются фрагментарными, затертыми или поврежденными.

Восстановление и датировка этих текстов почти невозможно без контекстуальной информации, поэтому историки пытаются выявить "параллели" – тексты со схожестью в формулировках, синтаксисе, стандартизированных формулах или происхождении.

Он анализирует тысячи латинских надписей, выявляя текстовые и контекстуальные параллели за считанные секунды, что позволяет историкам интерпретировать и развивать выводы модели – говорится в заявлении DeepMind.

Исследование показало, что ИИ смог датировать события в пределах 13-летнего периода и восстанавливать поврежденные надписи с точностью 73% в промежутках до десяти символов.

Исследователи надеются, что Aeneas также может быть адаптирован к другим древним языкам для расшифровки письменности от папирусов до монет, что расширит возможности и поможет устанавливать связи между историческими находками.

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