Микроскоп на основе ИИ предсказывает развитие заболеваний мозга – исследование

$41.770.00
48.980.12
ukenru
Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины: экологи назвали причины и угрозы
Эксклюзив
11:10 • 32578 просмотра
Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины: экологи назвали причины и угрозы
11:05 • 26995 просмотра
НБУ сохранил ключевую ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
08:34 • 53210 просмотра
Политолог о переговорах в Стамбуле: Трамп должен "считать" их как издевательство над собой
24 июля, 07:16 • 50445 просмотра
ЕС призвал Китай надавить на путина для прекращения войны рф против Украины
23 июля, 20:24 • 63418 просмотра
"Государство не будет мешать тем, кто работает честно": правительство утвердило мораторий на проверки бизнеса
23 июля, 20:09 • 88906 просмотра
Пентагон и Госдеп США одобрили продажу Украине военной помощи на 322 млн долларов
23 июля, 20:05 • 63854 просмотра
Самому младшему – 27 лет, самому старшему – 66 лет. Часть была в неволе более 3 лет: детали освобождения из плена защитников Украины
23 июля, 19:49 • 49538 просмотра
Более 1,2 тыс. человек примут участие в обмене между Украиной и рф – Умеров
23 июля, 16:26 • 73770 просмотра
Все нормы для независимости антикоррупционных институций будут: Зеленский предложит Раде законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка"
Эксклюзив
23 июля, 16:25 • 150971 просмотра
Mirage-2000: инцидент без пострадавших и проверка системы на прочность – украинская авиация действует слаженно
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3.5м/с
36%
748мм
Популярные новости
Вражеская атака разрушила 9-этажку в Одессе, есть угроза обрушения24 июля, 04:30 • 73313 просмотра
Уже 7 пострадавших от ракетной атаки рф на Черкассы: показали последствия24 июля, 05:36 • 23199 просмотра
Киевская область вводит дифференцированный сигнал воздушной тревоги: что это значит24 июля, 06:39 • 14732 просмотра
Имитация борьбы за пациентов: как нардеп Кузьминых превратил подкомитет по фармации в инструмент лоббизма олигархов24 июля, 06:41 • 77090 просмотра
Минэнерго: враг массированно атаковал ТЭС08:03 • 50479 просмотра
публикации
Гигантские стаи саранчи заполонили юг Украины: экологи назвали причины и угрозы
Эксклюзив
11:10 • 32581 просмотра
Имитация борьбы за пациентов: как нардеп Кузьминых превратил подкомитет по фармации в инструмент лоббизма олигархов24 июля, 06:41 • 77118 просмотра
Mirage-2000: инцидент без пострадавших и проверка системы на прочность – украинская авиация действует слаженно
Эксклюзив
23 июля, 16:25 • 150974 просмотра
Инструмент сохранения бизнеса: юристы о преимуществах превентивной реструктуризации для компаний и банков
Эксклюзив
23 июля, 10:37 • 233504 просмотра
Третий раунд переговоров в Стамбуле: каковы главные цели и чего стоит ожидать23 июля, 06:28 • 289544 просмотра
Актуальные люди
Игорь Терехов
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Венгрия
Германия
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 172481 просмотра
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 291450 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 376179 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 380973 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 370124 просмотра
Актуальное
Су-34
Facebook
ТикТок
Instagram
Евро

Микроскоп на основе ИИ предсказывает развитие заболеваний мозга – исследование

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Этот инновационный подход позволяет фиксировать начало изменений, предшествующих болезни, с точностью 91%, минимизируя использование флуоресцентных меток.

Микроскоп на основе ИИ предсказывает развитие заболеваний мозга – исследование

Ученые EPFL на базе искусственного интеллекта разработали систему, которая в режиме реального времени выявляет, анализирует и предсказывает образование ключевых факторов развития болезней Альцгеймера, Паркинсона и Хантингтона. Инновационный подход позволяет исследователям фиксировать начало изменений, предшествующих болезни, с точностью 91%, пишет УНН со ссылкой на Phys.

Детали

Накопление неправильно свернутых белков в мозге является ключевым фактором прогрессирования нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Хантингтона, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. Но для человеческого глаза белки, предназначенные для образования вредных агрегатов, ничем не отличаются от обычных белков.

Формирование таких агрегатов также, как правило, происходит случайным образом и относительно быстро – в считанные минуты. Способность идентифицировать и характеризовать белковые агрегаты важна для понимания и борьбы с нейродегенеративными заболеваниями.

Теперь, используя глубокое обучение, исследователи EPFL разработали "самоуправляемую" систему визуализации, которая использует несколько методов микроскопии для отслеживания и анализа агрегации белков в режиме реального времени - и даже предсказывает ее до ее начала

- говорится в публикации.

Кроме этого, подход минимизирует использование флуоресцентных меток, которые могут изменять биофизические свойства образцов клеток и препятствовать точному анализу.

Это первый случай, когда нам удалось точно предсказать формирование этих белковых агрегатов. Поскольку их биомеханические свойства связаны с заболеваниями и нарушением клеточной функции, понимание того, как они развиваются в процессе агрегации, приведет к фундаментальному пониманию, необходимому для разработки решений

- говорит недавний выпускник EPFL, доктор философии Халид Ибрагим.

В новом исследовании ученые усовершенствовали эту систему, и теперь она работает в реальном времени: как только алгоритм замечает зрелый белковый агрегат, он автоматически включает специальный микроскоп Бриллюэна. Этот микроскоп анализирует свойства агрегатов, например, их упругость. Раньше микроскоп работал слишком медленно для таких задач, но теперь благодаря управлению ИИ он активируется только тогда, когда действительно нужен. Это позволяет быстро и точно наблюдать за белковыми изменениями.

По словам Ибрагима, это первая научная работа, которая показывает, как самоуправляемые системы могут применяться в микроскопии без использования флуоресцентных меток - и сделать этот подход более доступным для биологов.

Это открывает новые возможности для изучения токсичных белковых агрегатов, которые связаны с болезнями мозга, такими как Альцгеймера или Паркинсона. Как отмечает профессор Лашуэль, такая интеллектуальная микроскопия поможет создать более точные лекарства и приблизить персонализированную медицину к пациентам.

Генетический тест поможет предсказать ожирение еще в детстве - исследование21.07.2025, 15:00 • 3283 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

ЗдоровьеНовости МираТехнологии
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9