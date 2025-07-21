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Генетический тест поможет предсказать ожирение еще в детстве - исследование

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Международная команда ученых разработала полигенную шкалу риска (PGS), которая позволяет прогнозировать риск развития ожирения во взрослом возрасте еще в раннем детстве. Этот тест, основанный на данных более пяти миллионов человек, может помочь выявить детей с повышенным генетическим риском для применения профилактических стратегий.

Генетический тест поможет предсказать ожирение еще в детстве - исследование

Международная команда ученых создала новый генетический тест, который позволяет прогнозировать риск развития ожирения во взрослом возрасте еще в детстве. Тест может стать прорывом в профилактике избыточного веса, помогая выявлять детей с повышенным риском. Об этом пишет УНН со ссылкой на MedicalXpress.

Детали

Опираясь на генетические данные более пяти миллионов человек, международная команда исследователей создала генетический тест под названием полигенная шкала риска (PGS), который прогнозирует ожирение во взрослом возрасте уже в раннем детстве.

Это открытие, как отмечается, может помочь выявить детей и подростков с более высоким генетическим риском развития ожирения и применять к ним профилактические стратегии в младшем возрасте.

Этот показатель настолько мощный, что он позволяет предсказать, еще до пяти лет, есть ли вероятность развития ожирения у ребенка во взрослом возрасте, задолго до того, как другие факторы риска начнут формировать его вес позже в детстве. Вмешательство на этом этапе может иметь огромное влияние

- говорит доцент Рулоф Смит из Центра фундаментальных метаболических исследований (CBMR) NNF при Копенгагенском университете и ведущий автор исследования, опубликованного в Nature Medicine.

Дополнение

Это исследование стало результатом масштабного международного сотрудничества в рамках Консорциума генетических исследований антропометрических признаков (GIANT), который изучает, как гены влияют на такие физические характеристики, как рост и индекс массы тела. К работе присоединилась также компания потребительской генетики 23andMe и более 600 ученых из 500 научных учреждений по всему миру.

Новый генетический тест, известный как полигенная шкала риска (PGS), оказался вдвое эффективнее в прогнозировании риска ожирения, чем все предыдущие аналоги. В его основе - анализ незначительных вариаций в ДНК, которые могут влиять на обмен веществ, аппетит и набор веса. Тест работает как сложный калькулятор: объединяет влияние тысяч мелких генетических факторов и выдает общий показатель риска.

Ученые создали PGS, используя данные более пяти миллионов человек - это самая большая и разнообразная генетическая база, которую когда-либо применяли для таких целей. Проверка на более чем полмиллиона участников подтвердила, что этот тест - значительный шаг вперед в точности генетического прогнозирования.

Впрочем, даже точный тест не означает фатальный приговор. Исследование показало: образ жизни - диета, физическая активность - имеет весомое влияние даже для людей с повышенным генетическим риском. Они лучше реагируют на изменения, но и имеют больший риск возвращения к избыточному весу после прекращения вмешательств.

Среди ограничений теста - то, что он значительно точнее работает для людей европейского происхождения, чем для представителей других этнических групп. Это свидетельствует о необходимости дальнейшей работы над его адаптацией для глобального применения.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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