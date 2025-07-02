Новый уровень диагностики: виртуальная реальность раскрывает тайны опухолей сердца у детей
Киев • УНН
Разработано программное обеспечение VR-Omics, позволяющее анализировать и визуализировать опухоли сердца у детей в 2D и 3D средах. Этот инструмент помогает идентифицировать клеточную активность рабдомиомы сердца и лучше понять детские заболевания.
Инструмент виртуальной реальности помогает визуализировать опухоли сердца. Впервые детальное формирование и изменения опухолей сердца у детей можно анализировать как в 2D, так и в 3D средах с помощью VR-Omics. Передает УНН со ссылкой на Genome Biology и Medical Xpress.
Детали
Новое современное программное обеспечение, разработанное в Мельбурне, Австралия, должно помочь раскрыть, как формируется и изменяется самая распространенная опухоль сердца у детей. Об этом говорится в исследовании, проведенном Детским исследовательским институтом Мердока (MCRI) в Австралии. Информация была опубликована в Genome Biology.
Сообщается, что разработанное профессором MCRI Мираной Рамиалисон программное обеспечение VR-Omics поможет идентифицировать ранее невыявленную клеточную активность рабдомиомы сердца, типа доброкачественной опухоли сердца.
VR-Omics является первым инструментом, способным анализировать и визуализировать данные как в 2D, так и в 3D средах виртуальной реальности.
Инновационная технология направлена на анализ пространственного генетического состава тканей человека для лучшего понимания конкретного заболевания.
Справка
Рабдомиома сердца, которую обычно обнаруживают во время беременности или в младенческом возрасте, в большинстве случаев не вызывает проблем со здоровьем. Впрочем, у некоторых младенцев и детей опухоли могут расти и блокировать кровоток к жизненно важным органам, вызывая дыхательные расстройства, нарушения сердечного ритма, обструкции и сердечную недостаточность.
Во время исследования профессор Рамиалисон и ее команда, включая Дениса Бьенрота и Натали Чаритакис, проанализировали ткань сердца трех детей в Мельбурне с рабдомиомой сердца.
VR-Omics генерирует 3D-визуализации клеток в тканях человека на основе больших коллекций данных пациентов
Отмечается, что инструмент VR-Omics позволяет провести более широкий анализ тканей человека по сравнению с другими методами. Ученые утверждают, что результаты применения указывают на "прорыв в выявлении специфических основных особенностей опухоли".
VR-Omics обладает уникальной способностью анализировать большие наборы данных, что позволяет исследовать новые биологические механизмы в редких срезах тканей, таких как те, что получены при рабдомиоме сердца. Эта технология позволит сделать больше биологических открытий, которые могут помочь лучше понять многие детские заболевания
Напомним
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