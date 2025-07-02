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Новий рівень діагностики: віртуальна реальність розкриває таємниці пухлин серця у дітей

Київ • УНН

 • 221 перегляди

Розроблено програмне забезпечення VR-Omics, що дозволяє аналізувати та візуалізувати пухлини серця у дітей у 2D та 3D середовищах. Цей інструмент допомагає ідентифікувати клітинну активність рабдоміоми серця та краще зрозуміти дитячі захворювання.

Новий рівень діагностики: віртуальна реальність розкриває таємниці пухлин серця у дітей

Інструмент віртуальної реальності допомагає візуалізувати пухлини серця. Вперше, детальне формування і зміни пухлин серця у дітей, можна аналізувати як у 2D, так і в 3D середовищах за допомогою VR-Omics. Передає УНН із посиланням на Genome Biology та Medical Xpress. 

Деталі

Нове сучасне програмне забезпечення, розроблене в Мельбурні, Австралія, має допомогти розкрити, як формується та змінюється найпоширеніша пухлина серця у дітей. Про це ідеться у дослідженні, що проведене Дитячим дослідницьким інститутом Мердока (MCRI) в Австралії. Інформацію було опубліковано у Genome Biology.

Повідомляється, що розроблене професором MCRI Міраною Раміалісон програмне забезпечення VR-Omics допоможе ідентифікувати раніше невиявлену клітинну активність рабдоміоми серця, типу доброякісної пухлини серця.

VR-Omics є першим інструментом, здатним аналізувати та візуалізувати дані як у 2D, так і в 3D середовищах віртуальної реальності. 

Інноваційна технологія спрямована на аналіз просторового генетичного складу тканин людини для кращого розуміння конкретного захворювання.

Довідка

Рабдоміома серця, яку зазвичай виявляють під час вагітності або в немовлячому віці, у більшості випадків не викликає проблем зі здоров'ям. Втім, у деяких немовлят і дітей пухлини можуть рости та блокувати кровотік до життєво важливих органів, спричиняючи дихальні розлади, порушення серцевого ритму, обструкції та серцеву недостатність.

Під час дослідження професор Раміалісон та її команда, включаючи Деніса Б'єнрота та Наталі Чарітакіс, проаналізували тканину серця трьох дітей у Мельбурні з рабдоміомою серця.

VR-Omics генерує 3D-візуалізації клітин у тканинах людини на основі великих колекцій даних пацієнтів

- поянсює професор Раміалісон.

Зазначається, що інструмент VR-Omics дозволяє провести ширший аналіз тканин людини порівняно з іншими методами. Вчені стверджують що результати застосування вказують на "прорив у виявленні специфічних основних особливостей пухлини".

VR-Omics має унікальну здатність аналізувати великі набори даних, що дозволяє досліджувати нові біологічні механізми в рідкісних зрізах тканин, таких як ті, що отримані при рабдоміомі серця. Ця технологія дозволить зробити більше біологічних відкриттів, які можуть допомогти краще зрозуміти багато дитячих захворювань

- каже професор Раміалісон.

Нагадаємо

Науковці з Єврейського університету в Єрусалимі розробили простий і доступний аналіз крові, який здатен діагностувати хворобу Паркінсона задовго до появи перших симптомів. 

Неонатальний скринінг виявив 646 хвороб у немовлят: у МОЗ нагадали про важливість діагностики02.05.25, 15:52 • 4713 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Здоров'яТехнології
Єрусалим
Австралія
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