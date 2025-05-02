Неонатальний скринінг виявив 646 хвороб у немовлят: у МОЗ нагадали про важливість діагностики
Київ • УНН
В Україні з 2022 року провели 410,2 тисячі неонатальних скринінгів, виявивши 646 захворювань, зокрема 56 випадків спінальної м’язової атрофії. МОЗ наголошує на важливості ранньої діагностики.
За понад 2 роки від впровадження розширеного неонатального скринінгу немовлят в Україні значно покращилась діагностика складних захворювань на ранньому етапі виявлення. У МОЗ розповіли про успіхи практики і нагадали про важливість обстеження дітей у перші дні життя, передає УНН.
Деталі
Від дня запровадження розширеного неонатального скринінгу у 2022 році в Україні здійснили 410,2 тисяч таких досліджень.
Захворювання виявлені у 646 немовлят, із цих випадків 56 – спінальна м’язова атрофія (СМА).
Діагностику здійснювали у чотирьох регіональних центрах:
- понад 146 тис. досліджень провели у Львівському регіональному центрі неонатального скринінгу;
- понад 132 тис. — у Київському центрі;
- понад 73 тис. — у Криворізькому центрі;
- понад 57 тис. — у Харківському центрі.
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Доповнення
Неонатальний скринінг — це медичне обстеження новонароджених на певні вроджені або рідкісні захворювання, які на ранньому етапі можуть не мати симптомів, але можуть призвести до важких наслідків, якщо не почати лікування вчасно. Найчастіше таке дослідження проводять у пологовому будинку на 1-3 день після народження у дитини – у малюка беруть краплю крові з п’ятки на спеціальну картку, а зразок надсилають до лабораторії.
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Дослідження є безоплатним і добровільним, тож МОЗ наполегливо рекомендує його проходити.
Раніше немовлят в Україні перевіряли на чотири спадкові хвороби, проте з 2022 року кількість хвороб, внесених до скринінгу новонароджених в Україні, збільшилася до 21.
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