Розширено можливості комплексного обстеження новонароджених - у МОЗ відзвітували про основі зміни у 2023 році

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило дані що основних змін, які відбулися у сфері медичних послуг для українців упродовж 2023 року. Серед них: розширення переліку доступних ліків, в рамках діючих програм; збільшення кількості центрів неонатального скринінгу; старт фінансування трансплантації органів та кісткового мозку коштами НСЗУ в межах Програми медичних гарантій (ПМГ); збільшення кількості ВЛК тощо.

Про це повідомляє УНН, із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.

Деталі

У МОЗ розповіли про основні зміни 2023 року, які стосуються низки важливих напрямків:

Здоров’я дітей

У відомстві повідомляють про збільшення кількості центрів розширенного неонатального скринінгу, які проводять діагностику новонароджених на понад 20 генетичних захворювань.

Упродовж 2023 року, у чотирьох центрах було проведено понад 154 тис. досліджень.

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Трансплантація

Пілотний проект МОЗ із пересадки органів, який діяв із 2019 року, довів свою ефективність, і тепер з січня 2024 року трансплантація органів та кісткового мозку фінансуватимуться Національною службою здоров’я України (НСЗУ) в межах Програми медичних гарантій (ПМГ).

У відомстві навели цифри для порівняння: вказується, що у 2021 році виконано 316 органних трансплантацій; у 2022 році – 384; а у 2023 – вже 585.

В Україні успішно пересаджують серце, легені, нирки, печінку, підшлункову залозу. Збільшилося число трансплантацій кісткового мозку.

Забезпечення донорською кров’ю

Вперше впроваджено переливання цільної крові на догоспітальному етапі за стандартами НАТО. Безперервне постачання донорської крові та її компонентів на фронт.

Реофрма ВЛК та МСЕК

Впроваджено електронну чергу на ВЛК; вдвічі збільшена кількість ВЛК за рахунок залучених цивільних медзакладів. Запроваджено виїзні МСЕК для військовослужбовців.

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Пріоритет реабілітації

МОЗ повідомляє про відкриття на базі спроможних багатопрофільних лікарень реабілітаційних відділень. Зазначається, що державним коштом фінансуються реабілітаційні практики, які відповідають міжнародним стандартам.

Також завдяки запровадженню цифровізації процесу реабілітації, є можливість як зберігання даних пацієнта, так і передавання їх між медзакладами. Також ідеться про запуск 6 центрів досконалості на базі найкращих реабілітаційних відділень.

Доступні ліки для українців

МОЗ наголошує, що у 2023 році було розширено на 30 позицій перелік доступних ліків та медвиробів в рамках програми реімбурсації.

Більш ніж у 5 разів збільшено постачання препаратів, які були закуплені централізовано за бюджетні кошти.

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Нагадаємо

УНН повідомляв, що пілотний проєкт МОЗ із трансплантації, що тривав три роки, завершився. Лікарі успішно освоїли нові види трансплантацій і вперше провели унікальні для країни операції: трансплантували підшлункову залозу, здійснили спліт-трансплантацію печінки (донорський орган розділили й пересадили двом реципієнтам), без допомоги закордонних колег пересадили пацієнту легені.