В Україні змінилися правила ввезення лікарських засобів: що відомо

Наприкінці 2023 року в Україні змінилися правила ввезення лікарських засобів, у тому числі і тих, що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини. Тепер їх можна ввозити не лише на підставі рецептів, а й на підставі інформаційної довідки. Про це повідомляє Державна митна служба, пише УНН.

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Згідно з повідомленням, з 29 грудня 2023 року громадянам дозволено ввозити в Україну лікарські засоби, у тому числі такі, що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини, не лише на підставі рецепта на лікарський засіб, як було раніше, а й на підставі інформаційної довідки. Печатка закладу охорони здоров'я на вказаних документах відтепер не є обов’язковою, а проставляється за її наявності у закладі.

Зазначається, що рецепт або довідка на лікарський засіб має бути видана на ім’я особи, яка їх ввозить. Також документ має містити підпис та печатку лікаря.

Кількість лікарських засобів, що ввозиться, не повинна перевищувати кількості, зазначеної в рецепті.

"Оскільки видача інформаційної довідки передбачена законодавством України, то і скористатися нею зможуть лише громадяни, які придбали лікарські засоби в Україні та зворотно ввозять їх в Україну", - додають в митниці.

Однак, без змін залишається порядок ввезення громадянами лікарських засобів, які не містять наркотичних засобів чи психотропних речовин, у кількості, що не перевищує п’яти упаковок кожного найменування на одну особу.

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