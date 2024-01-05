В Украине изменились правила ввоза лекарственных средств: что известно

В конце 2023 года в Украине изменились правила ввоза лекарственных средств, в том числе и содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Теперь их можно ввозить не только на основании рецептов, но и на основании информационной справки. Об этом сообщает Государственная таможенная служба, пишет УНН.

Детали

Согласно сообщению, с 29 декабря 2023 года гражданам разрешено ввозить в Украину лекарственные средства, в том числе содержащие наркотические средства или психотропные вещества, не только на основании рецепта на лекарственное средство, как было раньше, но и на основании информационной справки. Печать учреждения здравоохранения на указанных документах отныне не является обязательной, а проставляется при ее наличии в учреждении.

Отмечается, что рецепт или справка на лекарственное средство должна быть выдана на имя лица, которое их ввозит. Также документ должен содержать подпись и печать врача.

Количество ввозимых лекарственных средств не должно превышать количества, указанного в рецепте.

"Поскольку выдача информационной справки предусмотрена законодательством Украины, то и воспользоваться ею смогут только граждане, которые приобрели лекарственные средства в Украине и обратно ввозят их в Украину", - добавляют в таможне.

Однако, без изменений остается порядок ввоза гражданами лекарственных средств, не содержащих наркотических средств или психотропных веществ, в количестве, не превышающем пяти упаковок каждого наименования на одного человека.

Напомним

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о медицинском каннабисе.