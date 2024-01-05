В Украине изменились правила ввоза лекарственных средств: что известно
Киев • УНН
Украина смягчила правила импорта лекарств, разрешив ввоз при наличии информационной справки.
В конце 2023 года в Украине изменились правила ввоза лекарственных средств, в том числе и содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Теперь их можно ввозить не только на основании рецептов, но и на основании информационной справки. Об этом сообщает Государственная таможенная служба, пишет УНН.
Детали
Согласно сообщению, с 29 декабря 2023 года гражданам разрешено ввозить в Украину лекарственные средства, в том числе содержащие наркотические средства или психотропные вещества, не только на основании рецепта на лекарственное средство, как было раньше, но и на основании информационной справки. Печать учреждения здравоохранения на указанных документах отныне не является обязательной, а проставляется при ее наличии в учреждении.
Отмечается, что рецепт или справка на лекарственное средство должна быть выдана на имя лица, которое их ввозит. Также документ должен содержать подпись и печать врача.
Количество ввозимых лекарственных средств не должно превышать количества, указанного в рецепте.
"Поскольку выдача информационной справки предусмотрена законодательством Украины, то и воспользоваться ею смогут только граждане, которые приобрели лекарственные средства в Украине и обратно ввозят их в Украину", - добавляют в таможне.
Однако, без изменений остается порядок ввоза гражданами лекарственных средств, не содержащих наркотических средств или психотропных веществ, в количестве, не превышающем пяти упаковок каждого наименования на одного человека.
Напомним
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о медицинском каннабисе.
В Украине изменились правила ввоза лекарственных средств: что известно
Украина смягчила правила импорта лекарств, разрешив ввоз при наличии информационной справки.
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