МОЗ: за 2023 року в Україні проведено 585 трансплантацій органів
Київ • УНН
У 2023 році в Україні було проведено 585 трансплантацій органів, що свідчить про збільшення кількості різних типів трансплантацій та включення трансплантаційних пакетів у національну програму охорони здоров'я.
Упродовж 2023 року в Україні провели 585 органних трансплантацій. Лікарі успішно пересаджують серце, легені, нирки, печінку, підшлункову залозу, також збільшилась кількість трансплантацій кісткового мозку. Про це повідомила пресслужба Міністерстві охорони здоров’я, пише УНН.
Пілотний проєкт МОЗ із трансплантації, що тривав три роки, завершився. В межах проєкту у 2021 році здійснено 316 органних трансплантацій, у 2022 — 384, а у 2023 — 585. З огляду на такі неймовірні показники, цьогоріч трансплантаційні пакети увійшли до Програми медичних гарантій НСЗУ,
Деталі
Зазначається, що лікарі успішно освоїли нові види трансплантацій і вперше провели унікальні для країни операції: трансплантували підшлункову залозу, здійснили спліт-трансплантацію печінки (донорський орган розділили й пересадили двом реципієнтам), без допомоги закордонних колег пересадили пацієнту легені.
Збільшилося число трансплантацій кісткового мозку. У 2022 році було проведено 223 пересадки стовбурових клітин, а у 2023 — 340, з них 43 — від неродинного донора.
Зросла кількість прижиттєвих згод на посмертне донорство і згод на донорство рідних, яким констатували смерть мозку.
Доповнення
У МОЗ також підкреслили, що ліки в пострансплантаційному періоді стали ще доступнішими. Від лютого 2023 року препарати імуносупресії внесли до реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації — їх можна отримати безплатно або з невеликою доплатою. Цією можливістю скористалися уже 1055 пацієнтів, виписано 4459 рецептів.
Нагадаємо
Як раніше повідомляли у МОЗ України, з січня 2024 року трансплантація органів та кісткового мозку фінансуватимуться Національною службою здоров’я України (НСЗУ) в межах Програми медичних гарантій.
В Україні схвалено створення системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин23.11.23, 03:28 • 22213 переглядiв