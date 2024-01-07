Застосування препарату від малярії могло стати причиною 17 тисяч смертей під час першої хвилі COVID - дослідження

Протималярійний препарат гідроксихлорохін міг стати причиною майже 17 тисяч смертей у шести країнах під час першої хвилі пандемії COVID-19. Про це з посиланням на нові результати досліджень пише Еuronews, повідомляє УНН.

Гідроксихлорохін був представлений під час пандемії як чудодійний засіб частиною (хоч і очевидною меншістю) спеціалістів у галузі охорони здоров'я, наголошується в статті.

Науковців підтримали й деякі політики, зокрема президент Франції Еммануель Макрон і тодішній президент США Дональд Трамп.

І хоча застосування препарату викликало суперечки через відсутність досліджень, Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) видало дозвіл на екстрене використання гідроксихлорохіну (HCQ) у березні 2020 року, але вже в червні відкликало його.

Зокрема, було встановлено, що препарат спричиняє серйозні побічні ефекти, такі як порушення серцевого ритму.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Biomedicine & Pharmacotherapy, тепер оцінює наслідки використання препарату не за призначенням.

Дослідники вивчили результати досліджень, проведених у Франції, США, Бельгії, Італії, Іспанії та Туреччині з березня 2020 року по липень 2020 року.

"Використання HCQ було пов'язане з 11-відсотковим збільшенням смертності в мета-аналізі рандомізованих досліджень", - зазначено в дослідженні з посиланням на мета-аналіз, опублікований 2021 року в журналі Nature, який дослідники використовували для підрахунку кількості смертей, спровокованих препаратом.

За оцінками, в європейських країнах кількість надлишкових смертей становила: приблизно 240 у Бельгії, 199 у Франції, 1 822 в Італії та 1 895 в Іспанії.

"Ми повинні мати на увазі, що це груба оцінка, оскільки вона стосується лише кількох країн за короткий період, і що загальна кількість смертей, ймовірно, набагато вища", - зазначають дослідники.

Водночас зазначається, що до отриманих результатів слід ставитися з обережністю, оскільки це статистичний аналіз. Одним з обмежень дослідження було те, що у Франції, Туреччині та Бельгії, зокрема, дані про вплив препарату були неповними.

Проте дослідники кажуть: "Цей результат свідчить на користь жорсткого регулювання доступу до рецептів під час майбутніх пандемій".