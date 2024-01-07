Применение препарата от малярии могло стать причиной 17 тысяч смертей во время первой волны COVID – исследование
Киев • УНН
Гидроксихлорохин может быть связан с почти 17 000 смертей в шести странах во время первой волны COVID-19.
Противомалярийный препарат гидроксихлорохин мог стать причиной почти 17 тысяч смертей в шести странах во время первой волны пандемии COVID-19. Об этом со ссылкой на новые результаты исследований пишет Еuronews, сообщает УНН.
Гидроксихлорохин был представлен во время пандемии как чудодейственное средство частью (хоть и очевидным меньшинством) специалистов в области здравоохранения, отмечается в статье.
Ученых поддержали и некоторые политики, в частности президент Франции Эммануэль Макрон и тогдашний президент США Дональд Трамп.
И хотя применение препарат вызывало споры из-за отсутствия исследований Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на экстренное использование гидроксихлорохина (HCQ) в марте 2020 года, но уже в июне отозвало его.
В частности, было установлено, что препарат вызывает серьезные побочные эффекты, такие как нарушения сердечного ритма.
Новое исследование, опубликованное в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy, теперь оценивает последствия использования препарата не по назначению.
Исследователи изучили результаты исследований, проведенных во Франции, США, Бельгии, Италии, Испании и Турции с марта 2020 года по июль 2020 года.
"Использование HCQ было связано с 11-процентным увеличением смертности в мета-анализе рандомизированных исследований", - отмечается в исследовании со ссылкой на мета-анализ, опубликованный в 2021 году в журнале Nature, который исследователи использовали для подсчета количества смертей, спровоцированных препаратом.
По оценкам, в европейских странах число избыточных смертей составило: примерно 240 в Бельгии, 199 во Франции, 1 822 в Италии и 1 895 в Испании.
"Мы должны иметь в виду, что это грубая оценка, поскольку она касается лишь нескольких стран за короткий период, и что общее число смертей, вероятно, гораздо выше", - отмечают исследователи.
В тоже время омечается, что к полученным результатам следует относиться с осторожностью, поскольку это статистический анализ. Одним из ограничений исследования было то, что во Франции, Турции и Бельгии, в частности, данные о воздействии препарата были неполными.
Тем не менее, исследователи говорят: "Этот результат свидетельствует в пользу жесткого регулирования доступа к рецептам во время будущих пандемий".
Применение препарата от малярии могло стать причиной 17 тысяч смертей во время первой волны COVID – исследование
Гидроксихлорохин может быть связан с почти 17 000 смертей в шести странах во время первой волны COVID-19.
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