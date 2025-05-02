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Неонатальный скрининг выявил 646 заболеваний у младенцев: в Минздраве напомнили о важности диагностики

Киев • УНН

 • 162 просмотра

В Украине с 2022 года провели 410,2 тысячи неонатальных скринингов, выявив 646 заболеваний, в том числе 56 случаев спинальной мышечной атрофии. Минздрав отмечает важность ранней диагностики.

Неонатальный скрининг выявил 646 заболеваний у младенцев: в Минздраве напомнили о важности диагностики

За более чем 2 года с момента внедрения расширенного неонатального скрининга новорожденных в Украине значительно улучшилась диагностика сложных заболеваний на раннем этапе выявления. В Минздраве рассказали об успехах практики и напомнили о важности обследования детей в первые дни жизни, передает УНН.

Детали

Со дня введения расширенного неонатального скрининга в 2022 году в Украине провели 410,2 тысячи таких исследований.

Заболевания выявлены у 646 младенцев, из этих случаев 56 – спинальная мышечная атрофия (СМА).

Диагностику осуществляли в четырех региональных центрах:

  • более 146 тыс. исследований провели во Львовском региональном центре неонатального скрининга;
    • более 132 тыс. — в Киевском центре;
      • более 73 тыс. — в Криворожском центре;
        • более 57 тыс. — в Харьковском центре.

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          Дополнение

          Неонатальный скрининг – это медицинское обследование новорожденных на определенные врожденные или редкие заболевания, которые на раннем этапе могут не иметь симптомов, но могут привести к тяжелым последствиям, если не начать лечение вовремя. Чаще всего такое исследование проводят в роддоме на 1-3 день после рождения у ребенка – у малыша берут каплю крови из пятки на специальную карточку, а образец отправляют в лабораторию.

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          Исследование является бесплатным и добровольным, поэтому Минздрав настоятельно рекомендует его проходить.

          Ранее младенцев в Украине проверяли на четыре наследственных болезни, однако с 2022 года количество болезней, внесенных в скрининг новорожденных в Украине, увеличилось до 21.

          Напомним

          В киевской детской больнице Охматдет впервые в Украине провели трансплантацию костного мозга двухмесячному малышу.

          Лилия Набока

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