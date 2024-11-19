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Детские больницы Боярки и Флоренции подписали соглашение о международном медицинском партнерстве: почему это важно

Киев  •  УНН

 • 1403 просмотра

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Киевская областная детская больница подписала меморандум о партнерстве с итальянской клиникой "Мейер". Украинские врачи будут проходить стажировку в Италии, а тяжелобольные дети получат возможность лечения во Флоренции.

Киевская областная детская больница в Боярке и детская больница "Мейер" во Флоренции подписали меморандум о международном медицинском партнерстве, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА. 

Детали

Международное медицинское партнерство - инициатива первой леди Елены Зеленской, которая направлена на повышение стандартов медицины в Украине. Координирует реализацию проектов Министерство здравоохранения Украины. 

"Детские больницы во Флоренции и Боярке - высокоспециализированные медицинские учреждения, которые имеют уникальный опыт, которым могут делиться друг с другом. Над усилением сотрудничества между ними активно работали и мы вместе с губернатором нашего побратимского региона Тоскана Эудженио Джани", - рассказал начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко

Благодаря взаимодействию Итальянского агентства по сотрудничеству в сфере развития и итальянской гуманитарной организации, осуществляющей деятельность в Украине, четыре врача с Киевщины - неонатальный хирург, хирург общего профиля, комбустиолог и детский онкогематолог - начали трехнедельную стажировку в итальянской клинике "Мейер". Здесь они ознакомятся с передовыми итальянскими методиками лечения и ухода за детьми. Врачи перенимают опыт в таких важных направлениях как хирургия, онкология, педиатрия, а также новейшие подходы к лечению сложных случаев.

"Губернатор Джани также заверил, что итальянская клиника готова принимать на лечение наших тяжелобольных детей.  Кроме того, украинские нейрохирурги из областной больницы также будут проходить здесь стажировку. Для наших медиков это очень важная возможность, поскольку каждый день они сталкиваются с новыми вызовами. Во время войны медицинские учреждения часто работают в сверхсложных условиях. Мы имеем возможность предоставлять нашим детям лучшее лечение по европейским стандартам. Совместными усилиями мы делаем медицинскую помощь на Киевщине более эффективной и доступной", - добавил Кравченко.

Полученные знания и навыки во время стажировки позволят врачам внедрить инновационные методы лечения и эффективнее помогать пациентам. Сотрудничество с международными партнерами открывает новые горизонты для совершенствования медицинских услуг и предоставляет возможность получать лучшее от мировой медицины.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ЗдоровьеКиевская область
florentsiyaФлоренция
italiyaИталия
ukrainaУкраина
olena-zelenskaЕлена Зеленская
kievКиев