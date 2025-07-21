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Генетичний тест допоможе передбачити ожиріння ще в дитинстві - дослідження

Київ • УНН

 • 538 перегляди

Міжнародна команда вчених розробила полігенну шкалу ризику (PGS), яка дозволяє прогнозувати ризик розвитку ожиріння у дорослому віці ще в ранньому дитинстві. Цей тест, заснований на даних понад п'яти мільйонів людей, може допомогти виявити дітей з підвищеним генетичним ризиком для застосування профілактичних стратегій.

Генетичний тест допоможе передбачити ожиріння ще в дитинстві - дослідження

Міжнародна команда вчених створила новий генетичний тест, який дозволяє прогнозувати ризик розвитку ожиріння у дорослому віці ще в дитинстві. Тест може стати проривом у профілактиці надлишкової ваги, допомагаючи виявляти дітей із підвищеним ризиком. Про це пише УНН із посиланням на MedicalXpress.

Деталі

Спираючись на генетичні дані понад п'яти мільйонів людей, міжнародна команда дослідників створила генетичний тест під назвою полігенна шкала ризику (PGS), який прогнозує ожиріння у дорослому віці вже в ранньому дитинстві.

Це відкриття, як зазначається, може допомогти виявити дітей та підлітків з вищим генетичним ризиком розвитку ожиріння та застосовувати до них профілактичні стратегії у молодшому віці.

Цей показник настільки потужний, що він дозволяє передбачити, ще до п’яти років, чи є ймовірність розвитку ожиріння у дитини в дорослому віці, задовго до того, як інші фактори ризику почнуть формувати її вагу пізніше в дитинстві. Втручання на цьому етапі може мати величезний вплив

- каже доцент Рулоф Сміт з Центру фундаментальних метаболічних досліджень (CBMR) NNF при Копенгагенському університеті та провідний автор дослідження, опублікованого в Nature Medicine.

Доповнення

Це дослідження стало результатом масштабної міжнародної співпраці в межах Консорціуму генетичних досліджень антропометричних ознак (GIANT), який вивчає, як гени впливають на такі фізичні характеристики, як зріст та індекс маси тіла. До роботи долучилася також компанія споживчої генетики 23andMe та понад 600 науковців із 500 наукових установ по всьому світу.

Новий генетичний тест, відомий як полігенна шкала ризику (PGS), виявився вдвічі ефективнішим у прогнозуванні ризику ожиріння, ніж усі попередні аналоги. У його основі - аналіз незначних варіацій у ДНК, які можуть впливати на обмін речовин, апетит і набір ваги. Тест працює як складний калькулятор: об’єднує вплив тисяч дрібних генетичних факторів і видає загальний показник ризику.

Вчені створили PGS, використовуючи дані понад п’яти мільйонів людей - це найбільша й найрізноманітніша генетична база, яку коли-небудь застосовували для таких цілей. Перевірка на понад пів мільйона учасників підтвердила, що цей тест - значний крок уперед у точності генетичного прогнозування.

Втім, навіть точний тест не означає фатальний вирок. Дослідження показало: спосіб життя - дієта, фізична активність - має вагомий вплив навіть для людей із підвищеним генетичним ризиком. Вони краще реагують на зміни, але й мають більший ризик повернення до зайвої ваги після припинення втручань.

Серед обмежень тесту - те, що він значно точніше працює для людей європейського походження, ніж для представників інших етнічних груп. Це свідчить про необхідність подальшої роботи над його адаптацією для глобального застосування.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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