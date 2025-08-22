Meta укладає угоду з Google на 10 млрд доларів: стали відомі деталі
Київ • УНН
Meta Platforms підписала шестирічну угоду з Google на понад 10 мільярдів доларів щодо використання хмарних обчислень. Це друга велика угода для Google після OpenAI, що дозволить Meta використовувати сервери та сховища Google Cloud.
Компанія Google уклала шестирічну угоду про хмарні обчислення з Meta Platforms на суму понад 10 млрд доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Це друга велика угода пошукового гіганта після угоди з OpenAI. Відтепер Meta буде використовувати сервери, сховища, мережі та інші послуги Google Cloud.
Однак наразі інші деталі угоди невідомі, адже переговори є конфіденційними. Також Google і Meta не відразу відповіли на запити про коментарі.
Це повідомлення з'явилось після коментарів генерального директора Meta Марка Цукерберга в липні про те, що компанія витратить сотні мільярдів доларів на будівництво декількох величезних центрів обробки даних штучного інтелекту.
Минулого місяця компанія підвищила нижню межу свого прогнозу річних капітальних витрат на 2 мільярди доларів, до діапазону від 66 до 72 мільярдів доларів.
Нагадаємо
Компанія DeepMind від Google розробила ШІ-інструмент Aeneas, який розшифровує та контекстуалізує давні тексти, зокрема латинські написи.