Meta укладає угоду з Google на 10 млрд доларів: стали відомі деталі

$41.380.02
48.170.16
ukenru
01:26 • 11981 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 27156 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 30576 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 36420 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 21769 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 32961 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 71441 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 78916 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 81398 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 103045 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1.5м/с
73%
741мм
Популярнi новини
Єврокомісар ставить під сумнів реальний авторитет путіна на тлі заяв лаврова21 серпня, 20:25 • 12831 перегляди
Київ накриває дим: зафіксовано різке погіршення якості повітряPhoto21 серпня, 20:58 • 5726 перегляди
Трампу скасували штраф у розмірі 500 млн доларів за шахрайство21 серпня, 21:19 • 5294 перегляди
Соратник Трампа закликав запропонувати росії членство в НАТО для припинення війни в Україні02:43 • 9572 перегляди
МКСК: інформація про "щоденники" з фото Зеленського, які копіюють образи путіна, є фейкомPhoto03:12 • 4918 перегляди
Публікації
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?21 серпня, 14:24 • 27174 перегляди
Початок осіннього сезону: що потрібно встигнути зробити на городі та в саду21 серпня, 14:05 • 3136 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 36435 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт21 серпня, 10:15 • 110162 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 133998 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кім Чен Ин
Микита Хрущов
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Білий дім
Білорусь
Реклама
УНН Lite
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico02:18 • 4116 перегляди
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 75923 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 69830 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 68175 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 94504 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
Нафта
Футбол
The Guardian

Meta укладає угоду з Google на 10 млрд доларів: стали відомі деталі

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Meta Platforms підписала шестирічну угоду з Google на понад 10 мільярдів доларів щодо використання хмарних обчислень. Це друга велика угода для Google після OpenAI, що дозволить Meta використовувати сервери та сховища Google Cloud.

Meta укладає угоду з Google на 10 млрд доларів: стали відомі деталі

Компанія Google уклала шестирічну угоду про хмарні обчислення з Meta Platforms на суму понад 10 млрд доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Це друга велика угода пошукового гіганта після угоди з OpenAI. Відтепер Meta буде використовувати сервери, сховища, мережі та інші послуги Google Cloud.

Однак наразі інші деталі угоди невідомі, адже переговори є конфіденційними. Також Google і Meta не відразу відповіли на запити про коментарі.

Це повідомлення з'явилось після коментарів генерального директора Meta Марка Цукерберга в липні про те, що компанія витратить сотні мільярдів доларів на будівництво декількох величезних центрів обробки даних штучного інтелекту.

Минулого місяця компанія підвищила нижню межу свого прогнозу річних капітальних витрат на 2 мільярди доларів, до діапазону від 66 до 72 мільярдів доларів.

Нагадаємо

Компанія DeepMind від Google розробила ШІ-інструмент Aeneas, який розшифровує та контекстуалізує давні тексти, зокрема латинські написи.

Євген Устименко

Новини СвітуТехнології
Марк Цукерберг
OpenAI
Reuters
Google