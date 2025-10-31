В россии хотят передать работу "белых хакеров" под контроль фсб - СВР
Киев • УНН
российские власти планируют создать так называемый реестр "белых хакеров" под контролем фсб и с обязательной государственной регистрацией.
В россии готовят законопроект, предусматривающий создание реестра "белых хакеров", которые фактически превратятся в "серых" или "черных". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Данный законопроект обяжет специалистов по кибербезопасности, занимающихся поиском уязвимостей в программном коде, проходить обязательную идентификацию, а соответствующие компании должны получить государственную аккредитацию.
Контроль за деятельностью так называемых "белых хакеров" планируют передать фсб: за отказ сообщать о найденных уязвимостях будет уголовная ответственность.
Власти россии продолжают политику тотального контроля над цифровой сферой, стремясь централизовать даже деятельность независимых специалистов по кибербезопасности
Специалисты Google обнаружили масштабную кибератаку российской группировки Clop, которая похитила данные десятков международных организаций. Хакеры использовали уязвимости в программном обеспечении Oracle E-Business Suite, требуя выкуп за похищенную информацию.