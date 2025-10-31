$42.080.01
МАГАТЭ после атаки рф на Украину зафиксировало повреждение критических для ядерной безопасности подстанций
05:58 • 6946 просмотра
Российские атаки ночью повредили железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях: есть изменения в графике – Укрзализныця
30 октября, 16:50 • 35579 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
30 октября, 16:31 • 39706 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
30 октября, 15:59 • 32455 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 62944 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 12918 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 27954 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10 • 26651 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
30 октября, 08:02 • 28497 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
В россии хотят передать работу "белых хакеров" под контроль фсб - СВР

Киев • УНН

 • 372 просмотра

российские власти планируют создать так называемый реестр "белых хакеров" под контролем фсб и с обязательной государственной регистрацией.

В россии хотят передать работу "белых хакеров" под контроль фсб - СВР

В россии готовят законопроект, предусматривающий создание реестра "белых хакеров", которые фактически превратятся в "серых" или "черных". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

Данный законопроект обяжет специалистов по кибербезопасности, занимающихся поиском уязвимостей в программном коде, проходить обязательную идентификацию, а соответствующие компании должны получить государственную аккредитацию.

Контроль за деятельностью так называемых "белых хакеров" планируют передать фсб: за отказ сообщать о найденных уязвимостях будет уголовная ответственность.

Власти россии продолжают политику тотального контроля над цифровой сферой, стремясь централизовать даже деятельность независимых специалистов по кибербезопасности

- сообщили в СВРУ.

Напомним

Специалисты Google обнаружили масштабную кибератаку российской группировки Clop, которая похитила данные десятков международных организаций. Хакеры использовали уязвимости в программном обеспечении Oracle E-Business Suite, требуя выкуп за похищенную информацию.

Евгений Устименко

