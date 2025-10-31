У росії хочуть передати роботу "білих хакерів" під контроль фсб - СЗР

У росії готують законопроект, який передбачає створення реєстру "білих хакерів", які фактично перетворяться на "сірих" чи "чорних". Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Деталі

Даний законопроект зобов’яже фахівців із кібербезпеки, які займаються пошуком вразливостей у програмному коді, проходити обов’язкову ідентифікацію, а відповідні компанії мають отримати державну акредитацію.

Контроль за діяльністю так званих "білих хакерів" планують передати фсб: за відмову повідомляти про знайдені вразливості буде кримінальна відповідальність.

Влада росії продовжує політику тотального контролю над цифровою сферою, прагнучи централізувати навіть діяльність незалежних спеціалістів із кібербезпеки - повідомили в СЗРУ.

Нагадаємо

Фахівці Google виявили масштабну кібератаку російського угруповання Clop, яке викрало дані десятків міжнародних організацій. Хакери використовували вразливості в програмному забезпеченні Oracle E-Business Suite, вимагаючи викуп за викрадену інформацію.