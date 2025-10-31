У росії хочуть передати роботу "білих хакерів" під контроль фсб - СЗР
Київ • УНН
російська влада планує створити так званий реєстр "білих хакерів" під контролем фсб і з обов'язковою державною реєстрацією.
У росії готують законопроект, який передбачає створення реєстру "білих хакерів", які фактично перетворяться на "сірих" чи "чорних". Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Деталі
Даний законопроект зобов’яже фахівців із кібербезпеки, які займаються пошуком вразливостей у програмному коді, проходити обов’язкову ідентифікацію, а відповідні компанії мають отримати державну акредитацію.
Контроль за діяльністю так званих "білих хакерів" планують передати фсб: за відмову повідомляти про знайдені вразливості буде кримінальна відповідальність.
Влада росії продовжує політику тотального контролю над цифровою сферою, прагнучи централізувати навіть діяльність незалежних спеціалістів із кібербезпеки
Нагадаємо
Фахівці Google виявили масштабну кібератаку російського угруповання Clop, яке викрало дані десятків міжнародних організацій. Хакери використовували вразливості в програмному забезпеченні Oracle E-Business Suite, вимагаючи викуп за викрадену інформацію.