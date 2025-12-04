В Великобритании запретили рекламу Nike, Superdry и Lacoste: в чем причина

В Великобритании запретили рекламу Nike, Superdry и Lacoste. Управление по рекламным стандартам (ASA) сообщило, что бренды вводили покупателей в заблуждение, используя термин "устойчивый" в платной рекламе Google, но не предоставили доказательств, подтверждающих их заявления об экологичности. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание The Guardian.

Детали

В Управлении по рекламным стандартам отметили, что заявления об экологичности должны быть четкими и подкрепленными высоким уровнем обоснования.

Это утверждение было абсолютным, и для его поддержки требовался высокий уровень обоснования. Мы не видели доказательств в его подтверждение. Поэтому пришли к выводу, что реклама, вероятно, вводила в заблуждение - заявили в ASA.

Регулятор также указал, что в трех рекламных материалах не было информации о полном жизненном цикле продукции и ее влиянии на окружающую среду, что делало заявления об "устойчивости" нечеткими и неточными.

Кроме того, в ASA указали на отсутствие доказательств того, что продукты не вредят окружающей среде на протяжении всего своего жизненного цикла.

Бренды объяснили ситуацию по-разному:

Nike отметили, что реклама касалась лишь части продукции, а формулировка "в общих чертах" не распространялась на все товары.

Superdry сообщила, что целью кампании было показать ассортимент продукции, которая имеет "атрибуты устойчивого развития".

Lacoste подтвердила, что работает над уменьшением углеродного следа своих товаров, но признала, что термины "зеленый", "устойчивый" и "экологичный" сложно подтвердить.

ASA запретило каждую из реклам и обязало ритейлеров "обеспечить четкое объяснение основы будущих экологических заявлений и их значения, а также высокий уровень обоснованности для подтверждения абсолютных заявлений".

Справка

Управление по рекламным стандартам (ASA) — независимый британский регулятор, который следит за соблюдением правил рекламы. ASA контролирует, чтобы реклама была честной, правдивой и не вводила потребителей в заблуждение, в частности относительно товаров, услуг и экологических характеристик. Регулятор имеет право запрещать рекламу или требовать внесения изменений, если компании нарушают рекламный кодекс.

