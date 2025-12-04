В Великобритании запретили рекламу Nike, Superdry и Lacoste: в чем причина
Киев • УНН
Управление по рекламным стандартам (ASA) запретило рекламу Nike, Superdry и Lacoste в Британии. Бренды вводили в заблуждение покупателей, используя термин "устойчивый" без надлежащих доказательств экологичности.
В Великобритании запретили рекламу Nike, Superdry и Lacoste. Управление по рекламным стандартам (ASA) сообщило, что бренды вводили покупателей в заблуждение, используя термин "устойчивый" в платной рекламе Google, но не предоставили доказательств, подтверждающих их заявления об экологичности. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание The Guardian.
Детали
В Управлении по рекламным стандартам отметили, что заявления об экологичности должны быть четкими и подкрепленными высоким уровнем обоснования.
Это утверждение было абсолютным, и для его поддержки требовался высокий уровень обоснования. Мы не видели доказательств в его подтверждение. Поэтому пришли к выводу, что реклама, вероятно, вводила в заблуждение
Регулятор также указал, что в трех рекламных материалах не было информации о полном жизненном цикле продукции и ее влиянии на окружающую среду, что делало заявления об "устойчивости" нечеткими и неточными.
В Украине заблокировали еще 47 аккаунтов в TikTok за рекламу казино03.11.25, 17:04 • 2571 просмотр
Кроме того, в ASA указали на отсутствие доказательств того, что продукты не вредят окружающей среде на протяжении всего своего жизненного цикла.
Бренды объяснили ситуацию по-разному:
- Nike отметили, что реклама касалась лишь части продукции, а формулировка "в общих чертах" не распространялась на все товары.
- Superdry сообщила, что целью кампании было показать ассортимент продукции, которая имеет "атрибуты устойчивого развития".
- Lacoste подтвердила, что работает над уменьшением углеродного следа своих товаров, но признала, что термины "зеленый", "устойчивый" и "экологичный" сложно подтвердить.
ASA запретило каждую из реклам и обязало ритейлеров "обеспечить четкое объяснение основы будущих экологических заявлений и их значения, а также высокий уровень обоснованности для подтверждения абсолютных заявлений".
Справка
Управление по рекламным стандартам (ASA) — независимый британский регулятор, который следит за соблюдением правил рекламы. ASA контролирует, чтобы реклама была честной, правдивой и не вводила потребителей в заблуждение, в частности относительно товаров, услуг и экологических характеристик. Регулятор имеет право запрещать рекламу или требовать внесения изменений, если компании нарушают рекламный кодекс.
Напомним
Внутренние документы Meta свидетельствуют, что 10% годового дохода компании в 2024 году, или около 16 миллиардов долларов, поступило от рекламы мошеннических и запрещенных продуктов. Компания блокирует рекламодателей только при 95% уверенности в мошенничестве, взимая более высокие тарифы при меньшей уверенности.
Shein запретил продажу секс-кукол после обвинений в педофильных коннотациях04.11.25, 14:02 • 2408 просмотров