В Великобритании запретили рекламу Nike, Superdry и Lacoste: в чем причина

$42.330.01
49.180.13
ukenru
23:09 • 3936 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
21:56 • 8380 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 15211 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 23319 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 28697 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 21223 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 24947 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 23467 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 24940 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 30031 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3м/с
93%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зима 2025/26 будет теплее нормы, но с резкими скачками до -18°С – Укргидрометцентр3 декабря, 17:03 • 6588 просмотра
Укрэнерго в очередной раз анонсировало почасовые отключения света 4 декабря по всей Украине3 декабря, 17:18 • 5234 просмотра
Скандал в мире роскоши: наследник Hermеs судится с Бернаром Арно и LVMH за утраченные акции на 14 млрд евро3 декабря, 17:34 • 3516 просмотра
Канадская нефть обвалилась до минимума года: избыток сырья и тарифы Трампа обвалили цены – Bloomberg3 декабря, 18:11 • 4938 просмотра
Возможность закончить войну есть: Зеленский сообщил, кто продолжит переговоры с командой ТрампаVideo3 декабря, 19:02 • 5856 просмотра
публикации
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 28699 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 34610 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 50913 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 53312 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 62179 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Рустем Умеров
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Китай
Индия
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 59840 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 62694 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 117209 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 90744 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 106435 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Facebook
M1 Abrams
Хранитель

В Великобритании запретили рекламу Nike, Superdry и Lacoste: в чем причина

Киев • УНН

 • 540 просмотра

Управление по рекламным стандартам (ASA) запретило рекламу Nike, Superdry и Lacoste в Британии. Бренды вводили в заблуждение покупателей, используя термин "устойчивый" без надлежащих доказательств экологичности.

В Великобритании запретили рекламу Nike, Superdry и Lacoste: в чем причина

В Великобритании запретили рекламу Nike, Superdry и Lacoste. Управление по рекламным стандартам (ASA) сообщило, что бренды вводили покупателей в заблуждение, используя термин "устойчивый" в платной рекламе Google, но не предоставили доказательств, подтверждающих их заявления об экологичности. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание The Guardian.

Детали

В Управлении по рекламным стандартам отметили, что заявления об экологичности должны быть четкими и подкрепленными высоким уровнем обоснования.

Это утверждение было абсолютным, и для его поддержки требовался высокий уровень обоснования. Мы не видели доказательств в его подтверждение. Поэтому пришли к выводу, что реклама, вероятно, вводила в заблуждение

- заявили в ASA.

Регулятор также указал, что в трех рекламных материалах не было информации о полном жизненном цикле продукции и ее влиянии на окружающую среду, что делало заявления об "устойчивости" нечеткими и неточными.

В Украине заблокировали еще 47 аккаунтов в TikTok за рекламу казино03.11.25, 17:04 • 2571 просмотр

Кроме того, в ASA указали на отсутствие доказательств того, что продукты не вредят окружающей среде на протяжении всего своего жизненного цикла.

Бренды объяснили ситуацию по-разному:

  • Nike отметили, что реклама касалась лишь части продукции, а формулировка "в общих чертах" не распространялась на все товары.
    • Superdry сообщила, что целью кампании было показать ассортимент продукции, которая имеет "атрибуты устойчивого развития".
      • Lacoste подтвердила, что работает над уменьшением углеродного следа своих товаров, но признала, что термины "зеленый", "устойчивый" и "экологичный" сложно подтвердить.

        ASA запретило каждую из реклам и обязало ритейлеров "обеспечить четкое объяснение основы будущих экологических заявлений и их значения, а также высокий уровень обоснованности для подтверждения абсолютных заявлений".

        Справка

        Управление по рекламным стандартам (ASA) — независимый британский регулятор, который следит за соблюдением правил рекламы. ASA контролирует, чтобы реклама была честной, правдивой и не вводила потребителей в заблуждение, в частности относительно товаров, услуг и экологических характеристик. Регулятор имеет право запрещать рекламу или требовать внесения изменений, если компании нарушают рекламный кодекс.

        Напомним

        Внутренние документы Meta свидетельствуют, что 10% годового дохода компании в 2024 году, или около 16 миллиардов долларов, поступило от рекламы мошеннических и запрещенных продуктов. Компания блокирует рекламодателей только при 95% уверенности в мошенничестве, взимая более высокие тарифы при меньшей уверенности.

        Shein запретил продажу секс-кукол после обвинений в педофильных коннотациях04.11.25, 14:02 • 2408 просмотров

        Вита Зеленецкая

        Новости Мира
        Бренд
        Хранитель
        Великобритания
        Google