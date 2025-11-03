В Украине заблокировали еще 47 аккаунтов в TikTok за рекламу казино

В Украине в рамках второй волны блокировок удалили еще 47 аккаунтов в TikTok за незаконную рекламу азартных игр, передает УНН со ссылкой на Минцифры.

В рамках второй волны блокировок удалили еще 47 аккаунтов, распространявших нелегальный контент. Суммарная аудитория этих страниц — более 1,3 млн подписчиков - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что среди удаленных аккаунтов были популярные развлекательные профили, которые скрыто или открыто рекламировали нелегальные казино, бонусы и ставки.

Напомним, в октябре PlayCity начали кампанию по очистке TikTok от нелегальной рекламы азартных игр. Тогда было удалено 33 аккаунта с общей аудиторией более 365 тысяч пользователей.