В Украине заблокировали еще 47 аккаунтов в TikTok за рекламу казино
Киев • УНН
В Украине удалили 47 TikTok аккаунтов за незаконную рекламу азартных игр. Эти страницы имели суммарную аудиторию более 1,3 млн подписчиков.
В Украине в рамках второй волны блокировок удалили еще 47 аккаунтов в TikTok за незаконную рекламу азартных игр, передает УНН со ссылкой на Минцифры.
В рамках второй волны блокировок удалили еще 47 аккаунтов, распространявших нелегальный контент. Суммарная аудитория этих страниц — более 1,3 млн подписчиков
В ведомстве добавили, что среди удаленных аккаунтов были популярные развлекательные профили, которые скрыто или открыто рекламировали нелегальные казино, бонусы и ставки.
Напомним, в октябре PlayCity начали кампанию по очистке TikTok от нелегальной рекламы азартных игр. Тогда было удалено 33 аккаунта с общей аудиторией более 365 тысяч пользователей.