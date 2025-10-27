В Україні заблокували понад 30 акаунтів у TikTok за рекламу азартних ігор: скільки ще на розгляді

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Ексклюзив
14:34 • 4108 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
14:25 • 6898 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
12:53 • 19592 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
11:47 • 19805 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
10:46 • 25748 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 36447 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 39732 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 36179 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 34171 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 27944 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.6м/с
66%
740мм
Популярнi новини
Кількість боїв за добу зменшилася майже на третину: Генштаб оновив карту бойових дійPhoto27 жовтня, 06:18 • 33136 перегляди
Saab планує відкрити в Україні завод з виробництва винищувачів Gripen - FT27 жовтня, 07:25 • 36929 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку09:22 • 32566 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto11:25 • 21037 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo12:28 • 13177 перегляди
Публікації
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo13:30 • 11160 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
12:53 • 19615 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 89628 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 110874 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 127210 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Кудряшов
Руслан Кравченко
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Франція
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo12:28 • 13599 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto11:25 • 21700 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку09:22 • 33228 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 56188 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 78212 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Золото
TikTok

В Україні заблокували понад 30 акаунтів у TikTok за рекламу азартних ігор: скільки ще на розгляді

Київ • УНН

 • 1380 перегляди

В Україні заблоковано 33 акаунти у TikTok, що незаконно рекламували азартні ігри, ще 20 перебувають на розгляді. Загальна аудиторія заблокованих сторінок становить 365 тисяч користувачів.

В Україні заблокували понад 30 акаунтів у TikTok за рекламу азартних ігор: скільки ще на розгляді

В Україні заблокували 33 акаунти у TikTok, які незаконно рекламують азартні ігри. Ще 20 на розгляді, передає УНН із посиланням на PlayCity.

Деталі

У PlayCity зауважили, що продовжують системний моніторинг соціальних мереж, стрімінгових сервісів і відеоплатформ.

PlayCity заблокувало сім акаунтів в Instagram за незаконну рекламу казино20.08.25, 18:10 • 9949 переглядiв

Відтепер маємо дієвий інструмент протидії акаунтам у TikTok, які порушують законодавство. Вже заблоковано 33 акаунти й ще 20 на розгляді платформи. Загальна аудиторія заблокованих сторінок — 365 тисяч користувачів, а тих, що наразі перевіряються, — понад 625 тисяч 

- йдеться у повідомленні.

PlayCity блокує акаунти спільно з Мінцифрою через взаємодію з глобальними цифровими платформами.

PlayCity заблокувало 22 Instagram-акаунти на 2,8 млн загальної аудиторії за незаконну рекламу азартних ігор08.09.25, 18:18 • 3980 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоТехнології
Соціальна мережа
TikTok
Україна