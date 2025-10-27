В Україні заблокували понад 30 акаунтів у TikTok за рекламу азартних ігор: скільки ще на розгляді
Київ • УНН
В Україні заблоковано 33 акаунти у TikTok, що незаконно рекламували азартні ігри, ще 20 перебувають на розгляді. Загальна аудиторія заблокованих сторінок становить 365 тисяч користувачів.
В Україні заблокували 33 акаунти у TikTok, які незаконно рекламують азартні ігри. Ще 20 на розгляді, передає УНН із посиланням на PlayCity.
Деталі
У PlayCity зауважили, що продовжують системний моніторинг соціальних мереж, стрімінгових сервісів і відеоплатформ.
Відтепер маємо дієвий інструмент протидії акаунтам у TikTok, які порушують законодавство. Вже заблоковано 33 акаунти й ще 20 на розгляді платформи. Загальна аудиторія заблокованих сторінок — 365 тисяч користувачів, а тих, що наразі перевіряються, — понад 625 тисяч
PlayCity блокує акаунти спільно з Мінцифрою через взаємодію з глобальними цифровими платформами.
